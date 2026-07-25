Una enorme  ballena encalló en San Isidro, pero Temaikén y Prefectura trabajan para ayudarla

Una ballena sei quedó varada frente a la costa de San Isidro y el insólito suceso obligó a desplegar un operativo de rescate en esa zona del Río de la Plata, para tratar de que el enorme animal pueda zafar de esa situación, que la pone en un peligro mortal. El ejemplar fue encontrado en la zona de Bajos del Temor, y fueron convocados especialistas de Fundación Temaikèn, que trabajan junto con la Prefectura Naval Argentina para que la situación tenga final feliz, aprovechando la suba de la marea.

El animal, perteneciente a la especie Balaenoptera borealis, habría quedado atrapado durante el jueves y fue avistado el viernes en un banco de arena. A simple vista se encontraba con vida, aunque su estado fue considerado crítico por las consecuencias que puede provocar permanecer fuera de aguas profundas.

Los equipos de Fundación Temaikèn y la Prefectura Naval Argentina monitorean permanentemente su condición y mantienen húmeda su piel para disminuir el estrés y favorecer su bienestar mientras evalúan las alternativas para liberarlo.

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La Prefectura coordina la seguridad del operativo debido a las características de la zona, que presenta grandes variaciones de marea y numerosos bancos de arena. Estas condiciones dificultan la navegación y limitan las posibilidades de acercar embarcaciones al lugar donde quedó varado el cetáceo.

Cómo intentarán rescatar a la ballena sei

El objetivo del operativo de rescate de la ballena en San Isidro es aprovechar el aumento del nivel del agua para desencallarla y guiarla hacia sectores más profundos. Desde allí, los especialistas esperan que pueda regresar al Río de la Plata exterior y posteriormente al mar.

Sin embargo, desde Temaikèn advirtieron que la posibilidad de rescatar al animal dependerá de las mareas y de las condiciones del lugar. Los especialistas deberán evaluar el momento adecuado para intervenir sin provocar lesiones adicionales ni aumentar el estrés del ejemplar.

La situación es delicada porque la ballena soporta todo el peso de su cuerpo sobre el vientre, lo que puede comprometer el funcionamiento de sus órganos internos. Cuanto más tiempo permanezca sobre el banco de arena, mayores son los riesgos para su supervivencia.

“Se hará el máximo esfuerzo para darle la mejor oportunidad de sobrevivir y volver a su ambiente natural”, indicaron desde Fundación Temaikèn, mientras los equipos continuaban siguiendo la evolución del animal y el movimiento del agua.

La ballena sei habita el Mar Argentino y durante esta época del año se encuentra en su migración hacia el norte. Es habitual que haya ejemplares entre Argentina, Uruguay y Brasil, especialmente cerca de la desembocadura del Río de la Plata.

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Según explicaron los especialistas, la ballena pudo haberse desorientado por factores ambientales o un problema de salud, ingresar río arriba y quedar atrapada en uno de los bancos de arena ubicados frente a la costa bonaerense.

La ballena sei es una de las especies más grandes del planeta y puede superar los 18 metros de longitud durante su etapa adulta. Habita principalmente aguas oceánicas profundas y se alimenta de krill, peces pequeños y otros organismos marinos.

Mientras esperan una evolución favorable de las mareas, los rescatistas mantienen bajo observación a la ballena varada y analizan las condiciones para intentar devolverla a aguas profundas sin poner en mayor riesgo su vida.

RG