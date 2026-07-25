Kristalina Georgieva se saca la foto en Vaca Muerta mientras busca garantizar que haya dólares para pagar

Casco y botas y una caminata express a cuestas del viento frío neuquino. La titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, está a punto de poner un pie en la tierra de oro negro prometida: Vaca Muerta. La estrella del modelo económico de Javier Milei y de cualquier programa que hubiera llegado por el voto popular, luego de años de desarrollo tras aquel primer acuerdo YPF-Chevron. El tiempo estuvo a favor de la gestión libertaria, que tiene para mostrarle al acreedor más condicionante de la Argentina, una alternativa a la estacionalidad de la actividad agropecuaria. Al organismo le importan las metas, pero sobre todo los dólares.

La directora gerente tendrá reuniones con el presidente Javier Milei, con el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, entre otros. Habrá fotos, todo un símbolo de apoyo a la gestión libertaria. Pero, con una ventaja en la información: en la previa de la llegada de la directora gerente, el Fondo ya estuvo desplegando su habitual trabajo de reuniones secretas para palpar el panorama económico y político más allá de las charlas que pueda tener la entidad con el oficialismo.

“Buscaban garantías de que los dólares para los pagos se van a hacer”, indicó a PERFIL un dirigente del agronegocio que estuvo reunido con enviados del organismo en una visita que los CEOs programaron a Rosario a una planta de molienda y exportación. “Charlamos sobre proyecciones de exportación en base a demanda mundial y a baja de retenciones”, sumó. No es casual que el organismo se interese en ver de primera mano cómo funcionan la fuente más grande de divisas que tiene Argentina, un país con un problema de restricción externa, en la previa de un año que llega con un doble desafío: la presión de las elecciones y fuertes compromisos en moneda extranjera.

El círculo rojo le planteó al FMI los límites de un plan económico que combina apertura comercial y recesión

Aunque el programa financiero que presentó Caputo contempla una fuente para cada vencimiento, el calendario con el FMI está más que desbalanceado: en 2027 la entidad desembolsará USD 1.700 millones y Argentina tiene que pagar USD 7.400 millones- Por ahora, el Gobierno no contempla una renegociación de las obligaciones, contestó el jefe de Economía en conferencia de prensa. Una incógnita, en ese sentido, es si después de los USD 20.000 extra que otorgó el Fondo para libre disponibilidad en abril 2025 todavía queda margen para que el equipo económico pida más plata fresca.

Vaca Muerta: el salvavidas contra el clima

Mientras tanto, en las distintas revisiones técnicas y charlas entre el organismo que conduce Georgieva y las autoridades argentinas, Vaca Muerta es la carta estrella. Con la proyección de igualar al sector agroexportador en cantidad de dólares a aportar en 2033, ya está empezando a romper con un mal que el FMI sabe que nuestro país tiene: la estacionalidad y vulnerabilidad climática. En 2022, bajo los duros efectos de La Niña que provocó largas sequías, el entonces cuerpo de funcionarios de Sergio Massa insistió y logró que el staff del Fondo incluyera el evento extraordinario como salvedad para desviarse - y por mucho - de la meta de acumulación de reservas.

Pero todas las promesas numéricas están por darse, y hasta ahora, sigue siendo el campo el sector que mantiene el poder de veto cambiario. “La visita a Vaca Muerta, es más que de relaciones públicas, que de garantías. El FMI tiene sus objetivos y condiciones cuantitativas en un programa, se supone que las condiciones subyacentes son creíbles y el FMI no requiere de verificación técnica/visual, ya que existen suficientes estudios en este caso del potencial y la situación de la cuenca”, planteó el ex Director para el del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Claudio Loser.

La visita a la formación patagónica será express. El presidente de YPF, Horacio Marin, acompañará a Georgieva en la recorrida por Loma Campana, el sitio de exploración y extracción de la petrolera de bandera. “Será una recorrida típico al equipo de perforación y la zona”, contó una fuente con conocimiento de la agenda.

Detrás del respaldo a la gestión, el FMI le viene a exigir a Milei tres puntos clave para sostener el programa conjunto

No está descartado que, como es habitual, la titular o sus funcionarios acompañantes se esparzan por la Ciudad de Buenos Aires a tener reuniones con dirigentes sindicales, de la oposición o empresariales. Se trata de reuniones donde el Fondo intenta obtener de primera mano el clima social, económico y político, para medir la temperatura de un programa de ajuste que primero acuerda con la gestión libertaria y luego, elogia y apoya.

Semanas atrás, hubo un encuentro clave entre la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y el representante del FMI en el país, Max Alier. En esa reunión, los empresarios le transmitieron al organismo una advertencia contundente respecto al límite de supervivencia que enfrenta el sector privado. Lejos de ser un simple intercambio protocolar, le plantearon que la hoja de ruta económica del Gobierno conlleva un riesgo sistémico para el mercado interno: avanzar con una apertura comercial en medio de una profunda recesión y sin un alivio previo en la asfixiante carga tributaria, advirtieron, amenaza con borrar del mapa a todas aquellas empresas que no consigan achicar rápidamente su brecha de productividad.

El factor Washington y el guiño político

Sin dudas, de todas formas la visita es un apoyo simbólico del Fondo a su deudor más importante pero también, un aliado de interés de Donald Trump, el presidente del país que tiene más peso en el organismo. Atravesado por las elecciones del 3 noviembre, tal como contó este medio, interlocutores de la entidad advierten que el apoyo a la Argentina está garantizado, sin importar los resultados de EE.UU.

Es por ese motivo que si bien Argentina aún no avanzó con algunas reformas estructurales que pide el Fondo, como la tributaria o previsional, es una situación perdonable de cara al año que atravesará nuestro país en 2027, en el que hasta ahora, todo indica que hay apoyo a la continuidad de Milei, señalaron fuentes con vínculos en Washington. Así, Georgieva intentará hacer un balance entre las proyecciones macroeconómicas y la resistencia de la economía real que evaluará de primera mano para determinar si el programa acordado tiene la viabilidad política necesaria de cara a un decisivo año electoral.