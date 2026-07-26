Se acabó el juego de lo nuevo

Tras el tsunami mundialista, el debate público vuelve a ser atravesado por dos ejes habituales, que se cruzan menos de lo deseable. Uno es la manera en que amplias capas de la sociedad afrontan los problemas cotidianos que las aquejan. El otro, una vasta dirigencia política más pendiente de su futuro electoral que de gestionar, para decirlo con bondad.

Este juego de variables paralelas dista de ser novedoso. De hecho, es una de las razones a las que recurre el análisis político para explicar la crisis de representatividad dentro del sistema democrático, expresada en el creciente desinterés ciudadano a la hora de ir a votar.

Tal vez sí llame más la atención que este fenómeno de disparidad entre preocupaciones sociales e intereses dirigenciales se mantiene –y hasta aumenta– en medio de una administración nacional que llegó al poder con la bandera de combatir el status quo. Destruir lo viejo para construir lo nuevo.

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Más allá de su posible buena intención, hipocresía o ingenuidad (cada quien elige su propio adjetivo), el lema libertario se hizo carne en Javier Milei y en gran parte de sus votantes de la primera vuelta de octubre de 2023. A esta altura, el escenario exhibe que no pudieron, supieron o quisieron hacerlo.

Es más, con una dosis extraordinaria de pragmatismo clásico (el mismo del que abjuraban), después de sonoros tropezones, el Gobierno se pobló de dirigentes con extensa trayectoria y hábil muñeca política. Encima, con una finalidad más que tradicional: asegurar la reelección presidencial de Milei.

Así, se asiste al veloz proceso para ocupar casi cuatro de cada diez cargos judiciales vacantes y a un renovado relanzamiento oficialista de sus iniciativas legislativas, paralizadas –como casi todo en el Congreso y otros ámbitos– durante la larga festividad de la Copa del Mundo.

Para ello se aceleró el desfile de gobernadores por la Casa Rosada, que visitan a su interlocutor preferido, el ascendido Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete. Todo bajo la atenta mirada y supervisión de la hermanísima Karina.

El beneficio de estas negociaciones por parte de la Nación y las provincias intenta ser mutuo. La Casa Rosada trata de lograr que los mandatarios avalen sus proyectos legislativos, en especial el que más desvela con la mira puesta en 2027: la reforma electoral.

El mileísmo soñó con eliminar las PASO con un doble objetivo. Por un lado, evitar exponerse el año próximo a una eventual crisis político-financiera ante un mal resultado en las primarias, como le sucedió a Mauricio Macri en agosto de 2019. Por el otro, multiplicar el agobiante internismo peronista al dejarlo sin el instrumento electoral para zanjarlo. Nadie ya habla del ahorro en recursos públicos.

Los hermanos Milei debieron bajarse de esa idea por falta de número en ambas cámaras, ya que ni los aliados están seguros de que sea la mejor alternativa. El plan B fue volver a suspenderlas, como lo lograron hacer para las legislativas 2023. Tampoco hay quórum. Surgió un atisbo de plan C, con C de colectoras, para tentar a otras fuerzas provinciales, oficialistas y no tanto. Parece que agua, como en la batalla naval. Se maneja un plan D: que las PASO devengan en PAS, esto es, que pierdan su carácter obligatorio. Las hace quien quiere. Con fondos del Estado, claro. Ese que venían a pulverizar.

¿Qué consiguen a cambio los gobernadores? Recursos, obviamente. En las últimas semanas se dispararon los envíos de ATN a distritos amigables y se reactivaron los despachos de fondos coparticipables. Hasta el áspero Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, estuvo el miércoles en un acto en Balcarce 50 por la entrega de una ruta nacional a la jurisdicción provincial. A los abrazos con Karina y Santilli.

Muchos de estos mandatarios aguardan además obtener un compromiso político por parte de la hermanísima. En menos de un año arranca el calendario electoral desdoblado de las provincias y la mayoría de los gobernadores buscarán reelegir. Se adelantan a la fecha nacional del 24 de octubre para evadir riesgos en sus dinámicas locales. Pero, sobre todo, aguardan que Karina se baje de su bosquejo primigenio en torno a que LLA tenga candidatos violetas “puros” y competitivos para los ejecutivos provinciales.

Hasta Jorge Macri, el mandamás porteño que también buscará un segundo mandato, sostiene semejante expectativa optimista. Por más que las expresiones públicas de Pilar Ramírez, la referente karinista en CABA, indiquen lo contrario, Macri confía en ciertas señales reservadas. Ahí se entiende por qué el Jefe de Gobierno está decidido a esperar a último momento de los plazos legales para definir cuándo se votará en la Ciudad, con un posible “superdomingo” acordado con otros distritos de peso.

Acaso este toma y daca con las provincias igualmente esté detrás del curioso clamor autocelebratorio por redes de la hermanísima por el Día de la Unidad libertaria, a un año del cierre de listas bonaerense en el que ella tomó definitivamente la lapicera de LLA y dejó sin tinta a la del asesor Santiago Caputo. Salvo el caputismo, que continúa en baja, pocos prefieren recordar que en esos comicios el peronismo le sacó 14 puntos a la lista violeta.

Fuentes cercanas a la Secretaria General de la Presidencia no desmerecen el peso que puede tener la venganza de la interna en el ánimo karinista. “Puede ser impiadosa”, sostienen.

Sin embargo, prefieren interpretar que se trata más de una previsión por el futuro que de un castigo por el pasado: “Es posible que por los acuerdos con algún gobernador quede gente nuestra herida. Muy herida”. ¿Lo dirá por Santilli, que apuesta a ser el candidato de la unidad oficialista por la crucial gobernación de la provincia de Buenos Aires?

“Eso requiere valores como la disciplina, la lealtad, el trabajo en equipo, el poner el éxito del conjunto por sobre las individualidades. Apoyando con toda el alma a nuestro Presidente de la Nación Javier Milei y confiando en la conducción de la Presidente del partido, Karina Milei”, rezó al respecto el comunicado sobre el 17 de octubre libertario, perdón, el 23 de julio. Lo repitió con sus palabras la ultrakarinista Ramírez: “El objetivo es la reelección del Presidente”.

Con ese mantra de guía, también entregaron tarde pero seguro la cabeza de Manuel Adorni y acaban de cobijar en el directorio del Banco Nación a su segundo, Javier Lanari. Renovados episodios en continuado del pragmatismo explícito de la “nueva” política, que avanza a paso firme con muchos de los vicios del pasado.