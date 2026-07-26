The Guardian habló del viaje de Milei a Brasil: "Busca representar a Trump, que es quien realmente manda"

The Guardian, el influyente diario británico, se refirió a la visita del presidente Javier Milei a Brasil, donde pronunció un duro discurso en un acto de campaña del candidato derechista Flávio Bolsonaro, y lo definió como el “representante de Donald Trump".

El artículo, escrito por Tiago Rogero, corresponsal de The Guardian en América Latina, habló de los intentos del máximo referente de La Libertad Avanza de "convertirse en el nuevo líder de la derecha en Latinoamérica", haciendo referencia a sus viajes a países que tienen como presidentes a figuras que comparten sus ideas políticas y económicas.

Javier Milei en el acto en Brasil, en apoyo a Flávio Bolsonaro.

Rogero remacó que “el autodenominado libertario ha justificado los viajes como los de ‘un presidente dispuesto a abrirse al mundo, que busca triplicar el comercio del país’. Sin embargo, señala, "eso se produce en medio de su caída de popularidad en la Argentina", y por eso el líder libertario el país da gran importancia a su actividad política internacional, y hasta se adjudica gravitación "en la ola de victorias de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de toda América Latina”.

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Al respecto, luego del viaje de este sábado a Brasil, el martes Milei irá a la asunción de Keiko Fujimori en Perú, el viernes 7 de agosto estará en la de Abelardo de la Espriella en Colombia, y finalmente viajará a Ecuador, donde lo recibirá el presidente Daniel Noboa.

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Según el artículo, "estos viajes muestran la necesidad de Milei de seguir siendo respetado por Trump" y, al mismo tiempo, de “evitar cualquier intento de eclipsarlo”. Para luego remarcar que “cuando Trump asumió el cargo en enero de 2025, Milei tenía relativamente poca competencia por su favor en América Latina, donde había menos de una docena de presidentes de extrema derecha en el poder, entre los que destacaba Nayib Bukele (El Salvador). Trump describió a Milei como su ‘presidente favorito'”.

En ese punto, el diario señala que, desde ese momento, todo cambió, porque “candidatos de derecha o de extrema derecha” ganaron 7 elecciones presidenciales en la región y “casi todos los ganadores” interactuaron con Milei en sus campañas a través de elogios públicos o videollamadas.

Javier Milei en el acto en Brasil, en apoyo a Flávio Bolsonaro.

Testimonios con The Guardian sobre Milei

Juan Gabriel Tokatlian, sociólogo y profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, habló en el artículo de The Guardian, señalando que todos estos líderes de la derecha latinoamericana “ven a Milei como una especie de representante de Trump, que es quien realmente manda”, para luego remarcar que, según su punto de vista,no les interesa el liderazgo del referente argentino. “Milei lo intenta, pero no existe un entusiasmo especial por seguirlo”, afirmó.

Tokatlian añadio que nunca vio al máximo referente de LLA “mostrar mucho interés en las visitas oficiales a otros países. Lo que le interesa son las figuras del mundo de las grandes empresas tecnológicas y de la extrema derecha, pero en ninguno de los dos casos existe un interés real en iniciar negociaciones comerciales”.

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En el artículo firmado por Rogero también se recoge el testimonio de Ariel Goldstein, investigador y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA), quien habló de la situación de Milei mientras organiza su campaña de relección de cara al 2027.

En la entrevista que le hizo Rogero, el especialista remarcó que "aunque la inflación ha disminuido, también lo ha hecho el poder adquisitivo, mientras que el desempleo y la informalidad laboral han aumentado. Además, su gobierno se ha visto golpeado por diversos escándalos de corrupción”.