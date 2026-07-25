Debilitado, Flávio Bolsonaro oficializa su candidatura presidencial

Asolado por una seguidilla de crisis políticas, Flavio Bolsonaro fue nombrado oficialmente este sábado como candidato de la derecha para enfrentar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre, en un acto en el que se asumió como heredero de su padre, el exmandatario preso Jair Bolsonaro.

Con Javier Milei como invitado estelar y ante un millar de seguidores, una convención del Partido Liberal en San Pablo eligió al senador de 45 años para representar al sector. “Puedo ser más calmo, más sonriente, más tranquilo y moderado, ¡pero aquí hay sangre de Bolsonaro!”, proclamó Flavio palpándose el brazo, y sostuvo que Brasil “puede caminar pasos largos hacia una dictadura” si vuelve a ganar Lula.

Ungido como su sucesor por Jair Bolsonaro, quien purga una larga pena por el intento de golpe de Estado contra Lula, Flavio Bolsonaro se erige como figura de “cambio” para evitar un cuarto mandato no consecutivo del presidente actual.

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Vestidos con camisetas de la Selección brasileña, adoptada como símbolo por el bolsonarismo, los simpatizantes cantaron varias veces “Lula ladrón”, en un recinto que se vació parcialmente mientras avanzaba el acto.

Aunque en marzo llegó a empatar a Lula en encuestas tras recortarle 15 puntos, un sondeo publicado el viernes por Datafolha le dio 43% de intención de voto al senador de derecha en segunda vuelta, contra el 48% de su rival.

Las complicaciones para Flavio Bolsonaro empezaron cuando el sitio Intercept Brasil reveló en mayo mensajes que envió a Daniel Vorcaro, un banquero arrestado por un megafraude financiero, para pedirle dinero para costear una película sobre su padre.

Otro frente se abrió en su propia familia en junio, cuando su madrastra Michelle Bolsonaro lo criticó en redes: “Me faltó al respeto y me maltrató por teléfono. Dijo que no entendía nada de política”. La exprimera dama es clave para la conexión del bolsonarismo con el masivo electorado femenino y evangelista.

Flavio divulgó el jueves un video pidiéndole disculpas, que ella aceptó. Esto facilitó la presentación de ayer.

Michelle Bolsonaro no estuvo presente en el acto de proclamación, aunque apareció en un video de apoyo a su hijastro, al igual que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

En otro tropiezo, Flávio Bolsonaro cuestionó el martes la fiabilidad del sistema de votación electrónica, con argumentos similares a los que llevaron a la inhabilitación de su padre. Ademas, desde el oficialismo, Lula convirtió las tensiones con EE.UU. en eje de campaña y apunta a su rival como un “traidor” que apoya medidas comerciales de Donald Trump contra Brasil.