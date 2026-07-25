El banquero detenido que hace temblar el poder político en Brasil

Una investigación por corrupción y fraude financiero que tiene como figura central al banquero Daniel Vorcaro, fundador y expropietario del Banco Master, está afectando seriamente la campaña del candidato de la derecha en Brasil, Flavio Bolsonaro. Aunque también produjo daños, en menor escala, en el gobierno de Lula da Silva.

Vorcaro liquidó el Master a fines del año pasado, dejando un abismo patrimonial de más de 7.000 millones de dólares en deudas y unos 800 accionistas damnificados.

Las investigaciones de la Policía Federal, supervisadas por el Supremo Tribunal Federal (STF), revelan que el Banco Master no operaba únicamente bajo la lógica de las altas finanzas. En la práctica era una gigantesca caja de resonancia para el tráfico de influencias, el lavado de dinero y la compra de voluntades políticas en el Congreso.

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Patrocinio para la película de Bolsonaro. El impacto más inmediato y desgastante del caso recae sobre la derecha brasileña. Las revelaciones golpean de lleno la precandidatura presidencial del senador Flavio Bolsonaro. Audios y mensajes interceptados por la justicia sacaron a la luz las fluidas conversaciones entre el hijo de Jair Bolsonaro y Vorcaro. En esas grabaciones, el senador solicitaba al financiero aportes millonarios para financiar “Dark Horse”, una superproducción cinematográfica dedicada a exaltar la figura de su padre.

A esto se sumaron hallazgos recientes sobre la facturación del bufete de abogados del legislador a empresas satélite asociadas al entorno del Banco Master. Aunque Flavio ha sostenido públicamente que las transacciones correspondían a iniciativas privadas sin fondos públicos, el STF autorizó la apertura formal de investigaciones para determinar si existió una red de retribución ilícita.

El episodio ha mermado la credibilidad de su campaña justo en momentos donde buscaba consolidarse como el heredero natural del movimiento conservador.

Redes cruzadas. Para ser justos, el alcance de las operaciones de Daniel Vorcaro no se detuvo en las fronteras de la oposición. El expediente judicial detalla una forma de operar transversal, que buscaba garantizar blindaje institucional mediante nexos con figuras del ecosistema político cercano al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre los nombres mencionados en las investigaciones sobresalen antiguos líderes parlamentarios y exsenadores con estrecha vinculación histórica al Partido de los Trabajadores (PT) y sus aliados de coalición.

La Policía Federal investiga el pago de sobornos y retribuciones de hasta 100.000 dólares dirigidas a frenar proyectos legislativos adversos o promover flexibilizaciones regulatorias en favor del banco.

La influencia ejercida por los hombres de Vorcaro logró penetrar despachos de ambos espectros ideológicos, consolidando pactos de mutua conveniencia en las sombras de Brasilia.

Pánico a la delación. Actualmente detenido en Brasilia, Daniel Vorcaro se ha convertido en el hombre más temido por la clase política brasileña. Acorralado por acusaciones de fraude masivo, falsificación de títulos financieros y delincuencia organizada, el banquero ha intentado en más de una ocasión alcanzar un acuerdo de delación premiada con la Fiscalía General.

Las autoridades rechazaron por ahora sus propuestas de acuerdo al considerar que Vorcaro oculta las pruebas documentales más incriminatorias y preserva a sus principales socios en el Poder Judicial y el Parlamento.

El temor de los líderes de la capital es que, ante la perspectiva de una condena prolongada, el financista decida entregar agendas, registros de transferencias en el exterior y chats de mensajería que involucran a ministros, gobernadores y legisladores.