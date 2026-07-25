Un vehículo atropelló a una multitud durante el Día del Orgullo en Berlín: un muerto y 15 heridos

Las autoridades ordenaron este sábado la cancelación del tramo final del Día del Orgullo LGTBI en Berlín debido a un incidente en el Tiergarten de la capital alemana. Según las primeras informaciones, un automóvil ingresó al lugar a toda velocidad, dejando al menos un muerto y 15 heridos. Varios cientos de miles participaban en la celebración, llamada Christopher Street Day (CSD) en Alemania.

El final del desfile iba a realizarse en la calle del 17 de Junio, una larga arteria que atraviesa el Tiergarten hasta la Puerta de Brandeburgo. Sin embargo, los organizadores pidieron a través de Instagram a los asistentes que se retiraran a sus hogares. La policía, en tanto, pidió a la gente que "no cruce" el parque capitalino por la zona de los bosques, sino que utilice solamente las calles.

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“Se presume que un vehículo entró en el parque Tiergarten, atropelló a varias personas y las hirió”, declaró la policía por WhatsApp. La misma fuente agregó que los heridos están siendo atendidos. “Presuntamente entró un coche en el parque y atropelló a varias personas, por eso los bomberos de Berlín están atendiendo a pacientes en el Tiergarten”, agregó un portavoz de la ciudad en X. Agunas fuentes presenciales afirman que ya habrían detenido a un sospechoso.

Búsqueda de sospechosos

Las autoridades, que habían desplegado un dispositivo con 2.200 agentes de policía durante la fiesta, están en busca de "posibles sospechosos" responsables del atropello y de evidencias en el lugar. Según el diario Bild, el suceso ocurrió sobre las 22:00 horas en la calle Lennéstrasse, aledaña al Tiergarten, cuando un vehículo de color blanco avanzó a gran velocidad sobre la multitud.

De acuerdo con testigos citados por Bild, un hombre habría descendido del vehículo y habría huido a pie. Los organizadores, en tanto, pidieron a los asistentes evacuar en dirección a la estación central de trenes de la capital, de forma tranquila y ordenada. Una pantalla gigante cerca de la Puerta de Brandeburgo tenía un mensaje que decía "evacuación”, para advertir a los presentes.

La Policía de Berlín informó que varias de las personas atropelladas sufrieron heridas que ponían en riesgo sus vidas. Ambulancias, bomberos y un amplio número de efectivos se desplazaron hasta el lugar para atender a las víctimas, asegurar el perímetro y preservar posibles evidencias.

Las primeras versiones indicaron que había un muerto y al menos 14 heridos, aunque posteriormente algunos reportes elevaron a 15 el número de personas lesionadas. Las autoridades no difundieron inicialmente información sobre la identidad de la víctima fatal ni precisaron el estado de cada uno de los hospitalizados.

El cierre de la celebración fue anunciado cerca de las 22.15 de Alemania, cuando todavía se desarrollaban actividades frente a la Puerta de Brandeburgo. La presentación de una banda que se encontraba sobre el escenario fue interrumpida y los asistentes recibieron instrucciones de abandonar el área inmediatamente.

Por el momento, no se confirmó si el atropello durante el Día del Orgullo de Berlín fue intencional ni cuál habría sido la motivación del conductor. La investigación deberá determinar también si actuó solo o si había otras personas dentro del vehículo, motivo por el que la policía se refirió inicialmente a la búsqueda de uno o más posibles sospechosos.

Antes del incidente, cientos de miles de personas habían recorrido pacíficamente las calles de Berlín, con música, bailes y alrededor de 80 carrozas. La convocatoria es considerada una de las celebraciones del Orgullo más grandes de Europa y combina actividades festivas con reclamos políticos contra la discriminación.

El desfile berlinés recibe el nombre de Christopher Street Day en homenaje a la revuelta de Stonewall de 1969, ocurrida después de una redada policial en el bar Stonewall Inn de Nueva York. Aquellas protestas son consideradas un punto de partida del movimiento moderno por los derechos de las personas LGBT.

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La primera edición del Christopher Street Day de Berlín se realizó en 1979 y con el paso de los años se convirtió en uno de los principales acontecimientos políticos y culturales de la capital alemana. Además del desfile central, incluye conciertos, encuentros, actividades culturales y campañas por la igualdad y contra los discursos de odio.

El alcalde de Berlín, Kai Wegner, calificó lo ocurrido como un ataque contra una sociedad “libre y abierta” y sostuvo que la multitud había participado de una jornada pacífica y colorida antes de que se produjera el atropello. Las autoridades locales seguían el operativo mientras la policía trabajaba para reconstruir el recorrido del vehículo y encontrar a los responsables.

RG