En medio de las acusaciones de racismo contra la Argentina, un hombre afroamericano muere tras recibir disparos de la Policía en EE.UU.

La muerte de un hombre a manos de la Policía en Madison, Wisconsin, reavivó el debate sobre la violencia policial y el racismo en Estados Unidos. El caso ocurrió pocos días después de la final del Mundial 2026, disputada en ese país, y en medio de la fuerte campaña internacional que acusó a la Argentina de ser un país racista tras la derrota ante España.

El episodio generó protestas en las calles de Madison, donde manifestantes reclamaron justicia y exigieron una investigación transparente. La controversia se produce mientras en las últimas semanas distintas celebridades, intelectuales y dirigentes políticos cuestionaron a la Argentina con acusaciones de racismo que se viralizaron durante la Copa del Mundo.

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Según informó la Policía de Madison, el hecho ocurrió este miércoles cuando agentes respondieron a una denuncia sobre un hombre que presuntamente revisaba vehículos estacionados. De acuerdo con la versión oficial, el sospechoso escapó en bicicleta por patios de viviendas hasta que fue alcanzado por los efectivos.

Las autoridades sostuvieron que, durante el forcejeo para detenerlo, el hombre sacó un cuchillo de hoja fija y apuñaló a un oficial. En ese momento, otro agente utilizó un arma Taser y, segundos después, un policía efectuó tres disparos que provocaron la muerte del sospechoso.

Un video alimenta la polémica

El enfrentamiento quedó registrado por un testigo desde un automóvil cercano. En las imágenes se escucha a un policía gritar que el hombre tenía un cuchillo, mientras otro anuncia el uso del Taser. Instantes después se oyen tres disparos.

El jefe de la Policía de Madison, John Patterson, pidió cautela y remarcó que el video muestra solo una parte de lo sucedido. También confirmó que aún se investiga cómo comenzó el forcejeo y si el hombre cayó de la bicicleta por sus propios medios o fue derribado por los agentes.

La investigación quedó en manos de la División de Investigación Criminal del Departamento de Justicia de Wisconsin, que analizará tanto el material difundido en redes sociales como otras pruebas disponibles.

Sin cámaras corporales y con los policías apartados

Uno de los puntos que más cuestionamientos generó fue que ninguno de los cuatro agentes involucrados llevaba cámaras corporales, ya que el departamento de Policía de Madison todavía no cuenta con un sistema generalizado de estos dispositivos.

Los cuatro efectivos fueron apartados temporalmente de sus funciones mientras avanza la investigación. Además del hombre fallecido, dos policías resultaron heridos: uno sufrió una puñalada y otro presentó lesiones cuyo origen todavía no fue determinado.

Protestas en una ciudad marcada por antecedentes

La muerte provocó movilizaciones pocas horas después del operativo. Decenas de personas marcharon por Madison con consignas como "Sin justicia no hay paz", mientras organizaciones comunitarias reclamaron una investigación independiente.

La alcaldesa Satya Rhodes-Conway expresó sus condolencias y sostuvo que la comunidad merece "plena transparencia y rendición de cuentas". En la misma línea se pronunció el gobernador de Wisconsin, Tony Evers, quien pidió que la investigación sea completamente transparente.

Madison ya había sido escenario de otro caso de alto impacto en 2015, cuando un policía blanco mató a Tony Robinson, un joven de 19 años que estaba desarmado. Aquel episodio también derivó en importantes protestas y en acuerdos millonarios entre la ciudad y las familias de las víctimas.

El caso ocurre en medio de la campaña contra la Argentina

La muerte del hombre en Wisconsin ocurre mientras Estados Unidos, sede del Mundial 2026, atraviesa un nuevo episodio que vuelve a instalar el debate sobre el uso de la fuerza policial y las tensiones raciales.

El hecho coincide con la polémica internacional que se desató durante la Copa del Mundo, cuando distintas figuras públicas mezclaron el resultado deportivo con críticas dirigidas a la Argentina y difundieron acusaciones de racismo contra el país.

Entre quienes realizaron cuestionamientos se encontraron el actor Samuel L. Jackson, quien publicó mensajes en redes sociales en los que calificó a la Argentina como un país racista; la cantante Rosalía, que luego pidió disculpas por compartir una publicación contra los argentinos; la influencer Mia Khalifa, que criticó reiteradamente a la selección durante el torneo; el músico Niall Horan, que terminó disculpándose tras interactuar con una publicación ofensiva hacia la Argentina; y el escritor español Arturo Pérez-Reverte, quien cuestionó el comportamiento del seleccionado tras la final.

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La controversia también incluyó publicaciones de periodistas europeos y una intensa circulación de mensajes en redes sociales que instalaron distintas narrativas, entre ellas que la Argentina era un país racista, que el Mundial había estado amañado y que el seleccionado representaba determinadas posiciones geopolíticas.

En ese contexto, consultoras especializadas en análisis digital señalaron que esas conversaciones crecieron especialmente después de los partidos de la selección argentina y se expandieron con fuerza desde cuentas radicadas en países como Estados Unidos, España, México y Brasil, antes de ser amplificadas por usuarios y personalidades con millones de seguidores.

LB/MSS