El efecto del cambio climático y la trampa del “combustible seco”

El suroeste de Europa atraviesa un escenario crítico provocado por la recurrencia de olas de calor extremo y una sequía prolongada que ha transformado la masa forestal del continente en un auténtico polvorín.

Las imágenes de densas columnas de humo en la Comunidad de Madrid y en diversas regiones del sur de Francia son el reflejo de un fenómeno estructural provocado por la crisis climática, coinciden los expertos.

El calor extremo, con temperaturas que han superado con frecuencia la barrera de los 40 °C, y la drástica pérdida de humedad en el suelo y la vegetación han actuado como catalizadores de primer orden. Esta combinación facilita una propagación veloz e incontrolable del fuego, superando en muchos casos la capacidad técnica de respuesta de las brigadas de emergencia.

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El “combustible seco”. El mecanismo que vincula el calentamiento global con la virulencia de los incendios actuales responde a una combinación física directa, explican los especialistas. Las olas de calor continuadas aceleran la evapotranspiración de los bosques. Al reducirse drásticamente el agua en la vegetación, las hojas, matorrales y ramas secas se convierten en combustible de encendido inmediato.

La acumulación de biomasa seca permite que los fuegos alcancen temperaturas desproporcionadas, generando microclimas propios que propagan partículas o cenizas calientes a kilómetros de distancia y dificultan las labores aéreas de extinción.

Históricamente, la disminución de las temperaturas por las noches permitía a los bomberos estabilizar las zonas. Pero ahora las altas temperaturas nocturnas impiden que el bosque recupere humedad, manteniendo el fuego activo las 24 horas del día.

“El cambio climático ya está aquí, estamos viviendo sus consecuencias. La temporada va a ser larga para los bomberos que luchan contra los incendios”, afirmó el coronel Éric Belgioino, del cuerpo de bomberos francés, tras los intensos despliegues en el sur galo.

Por su parte, organismos de investigación como la World Weather Attribution (WWA) y el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) señalan que las olas de calor que azotan la región euro-mediterránea habrían sido prácticamente imposibles sin el aumento global de las temperaturas derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero.

A este factor atmosférico se suma una vulnerabilidad sociodemográfica: el paulatino abandono del medio rural en Europa occidental derivó en la falta de gestión forestal tradicional (pastoreo, limpieza de monte bajo, extracción de madera), acumulando toneladas de masa vegetal sin discontinuidades en el terreno.

Los expertos coinciden en que los modelos tradicionales de extinción, centrados casi exclusivamente en la respuesta estival, han quedado obsoletos frente a la denominada “sexta generación” de incendios forestales.

En el caso español, focos declarados al oeste y suroeste de la Comunidad de Madrid han alcanzado niveles de avance preocupantes. Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente de la región de Madrid, advirtió durante los momentos más críticos del operativo que el incendio había entrado en un escenario “fuera de la capacidad de extinción”, una situación donde la energía liberada por las llamas supera cualquier medio técnico disponible hasta que las condiciones meteorológicas cambien.