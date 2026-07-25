El presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Luiz Edson Fachin, repudió las declaraciones de Javier Milei contra el juez Alexandre de Moraes y reivindicó la autonomía del Poder Judicial brasileño.

El pronunciamiento profundizó la dimensión institucional de la controversia abierta durante la visita del mandatario argentino a San Pablo. A diferencia de las primeras respuestas provenientes del oficialismo brasileño, la nueva declaración fue emitida por la máxima autoridad del principal tribunal de Brasil.

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“Tomé conocimiento de la declaración del presidente de la Argentina sobre un ministro del Supremo Tribunal Federal”, dijo Fachin luego del discurso de Milei en el acto partidario de Flávio Bolsonaro.

El magistrado sostuvo que las palabras del Presidente constituyeron “una referencia irrespetuosa hacia un juez de la más alta Corte del país” y remarcó que fueron pronunciadas en territorio brasileño.

Fachin también puso el foco en el origen de la polémica y defendió la actuación de Alexandre de Moraes. Según señaló, la decisión cuestionada por Milei fue un acto jurisdiccional adoptado conforme a la Constitución y las leyes de Brasil.

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“Se trata de una referencia irrespetuosa hacia un magistrado de la más alta Corte del país, realizada en suelo brasileño, por un acto jurisdiccional practicado conforme a la Constitución y las leyes de la República Federativa de Brasil”, expresó el presidente del tribunal.

La respuesta llegó después de que Javier Milei insultara a Alexandre de Moraes durante la Convención Nacional del Partido Liberal, donde fue uno de los invitados al lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro.

El mandatario argentino cuestionó al juez luego de que la Justicia brasileña rechazara la autorización para que visitara a Jair Bolsonaro, quien se encuentra sometido a restricciones judiciales. Durante su intervención, Milei se refirió de manera despectiva a De Moraes como “basura calva”.

Sin extenderse sobre la situación electoral brasileña ni responder a las críticas contra Luiz Inácio Lula da Silva, Fachin concentró su manifiesto en la defensa de las instituciones y la independencia judicial. De ese modo, circunscribió la respuesta del tribunal a las expresiones dirigidas contra uno de sus integrantes.

“Al reafirmar la plena autonomía del Poder Judicial brasileño, la Presidencia del STF deplora manifestaciones incompatibles con la civilidad que debe caracterizar las relaciones entre los Estados”, concluyó.

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La elección de esas palabras llevó la discusión más allá de un enfrentamiento personal entre Milei y De Moraes. Al mencionar expresamente las relaciones entre los Estados, Fachin ubicó el episodio dentro de las reglas institucionales y diplomáticas que deben regir el vínculo entre Argentina y Brasil.

Su postura se conoció después de que el presidente del Partido de los Trabajadores, Edinho Silva, también cuestionara las expresiones del mandatario argentino. Sin embargo, la intervención de Fachin representó una respuesta directa desde la conducción del Supremo Tribunal Federal y no desde un sector partidario.

Quién es Luiz Edson Fachin

Luiz Edson Fachin preside el Supremo Tribunal Federal de Brasil desde septiembre de 2025 y también encabeza el Consejo Nacional de Justicia. Integra la Corte desde junio de 2015, cuando llegó al tribunal tras haber sido propuesto por la entonces presidenta Dilma Rousseff.

Nacido en 1958 en el estado de Rio Grande do Sul, Fachin es abogado, académico y profesor titular de Derecho Civil en la Universidad Federal de Paraná, donde cursó sus estudios universitarios. Además, posee una maestría y un doctorado por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo y realizó estudios posdoctorales en Canadá.

Antes de asumir la presidencia del tribunal, Fachin se desempeñó como vicepresidente del Supremo Tribunal Federal. Durante una década como integrante de la Corte dictó más de 74.000 decisiones en expedientes vinculados, entre otras cuestiones, con derechos indígenas, relaciones laborales y asuntos de relevancia institucional.

Desde su llegada a la conducción del STF, el magistrado colocó el fortalecimiento institucional y el respeto por la Constitución entre los principales ejes de su gestión, una posición que volvió a expresar en su respuesta a las declaraciones del presidente argentino.

RG