Quién es Daniel Raimondi, el embajador argentino en Brasil que fue citado por los dichos de Milei sobre Lula

Este domingo, el embajador argentino en Brasil, Guillermo Daniel Raimondi, fue citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. Raimondi debe dar explicaciones sobre las palabras del presidente Javier Milei, que llamó “ladrón” y “presidiario” a su par brasileño Luiz Inácio "Lula" da Silva durante el acto de lanzamiento de la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro, en San Pablo. Brasil también llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Bitelli.

Javier Milei junto a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente de Brasil y candidato a presidente.

Raimondi es un diplomático de carrera con amplia experiencia en integración regional y Mercosur. Tomó la titularidad de la embajada en Brasilia en abril de 2024, dos meses y medio después de que dejara el cargo su antecesor, Daniel Scioli, quien volvió a la Argentina a pedido del presidente Milei para asumir al frente de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Su nombramiento obedeció a un deseo expreso de mejorar las relaciones bilaterales con Brasil, especialmente en términos de integración económica, según explicó en más de una oportunidad la entonces ministra de Relaciones Exteriores Diana Mondino.

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Tal como Milei y el actual canciller, Pablo Quirno, Raimondi también es economista, con un título de licenciado en Economía Política por la Universidad de Ginebra. Cuenta con formación en Política Comercial del GATT, Comercio y Desarrollo de la UNCTAD y Altos Estudios Europeos en la Universidad de La Sorbona.

Tiene una extensa trayectoria en el Servicio de Relaciones Exteriores de la Nación, en el que revistó con todos los gobiernos democráticos, de Alfonsín en adelante. Entre 1988 y 1994, cumplió funciones en la embajada argentina en Chile. Entre 1994 y 2012 trabajó en relación con el Mercosur, primero en la dirección general del bloque, después como director de Mercosur en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, como encargado de negocios en Uruguay en 2010 y finalmente como encargado de negocios ante el Mercosur y la ALADI en Montevideo hasta 2012. De 2013 a 2015 fue director de Asuntos Regionales.

En 2016 alcanzó el rango de embajador y fue designado subsecretario de Integración Económica Americana y Mercosur. Entre junio de 2017 y febrero de 2019 ocupó el cargo de secretario de Relaciones Exteriores de la Nación, un puesto equivalente al de vicecanciller, secundando al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Faurie, durante la presidencia de Mauricio Macri.

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En octubre de 2019, Macri designó a Raimondi como representante permanente ante la Organización de los Estados Americanos (OEA). Ocupó el cargo hasta el 30 de enero de 2020, y lo retomó en diciembre de 2023, gracias a una designación del gobierno de Javier Milei.

Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, citó a Raimondi para que dé explicaciones sobre los agravios de Milei a Lula da Silva

Ahora Raimondi debe dar explicaciones en el Palacio de Itamaraty ante Mauro Vieira, el canciller brasileño, acerca de los agraviantes dichos de Milei sobre Lula Da Silva, una tarea que requerirá cintura política además de experiencia y conocimientos técnicos.