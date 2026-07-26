Milei cruzó al Vasco de Mendiguren: "Vos, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda"

Este domingo, el presidente Javier Milei protagonizó un fuerte cruce con el industrial y exfuncionario José Ignacio "Vasco" de Mendiguren, hoy parte de las filas del Frente Renovador.

Sucedió en el estudio móvil que Radio Mitre tiene instalado en el marco de la tradicional Exposición Rural. El presidente estaba participando de una entrevista en el programa La Previa, conducido por Gabriel Anello. Estaba detallando cómo, según su perspectiva, la emisión de dinero es una forma de robar dinero de los bolsillos de la ciudadanía. Mientras hablaba, vio pasar a De Mendiguren y lo señaló con el dedo. “Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina", exclamó Milei.

Las mejores imágenes que dejó el paso de Javier Milei por la Exposición Rural

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luego agregó: "Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y en voltear la convertibilidad", en referencia al trabajo de De Mendiguren en 2002, cuando fue ministro de Producción durante el gobierno de Eduardo Duhalde. "Va ahí. Miralo. De Mendiguren. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”.

José Ignacio de Mendiguren fue funcionario durante los gobiernos de Eduardo Duhalde y Alberto Fernández.

Luego empezó a dirigirse al exfuncionario en segunda persona: “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo. Y después retomó su argumentación anterior. "A eso es a lo que voy. Robaron al país, estafaron al país. Son delincuentes".

Milei estaba hablando del 2001, enmarcando la salida de la convertibilidad como un "robo", y hablando de cómo "la política" le "roba" millones al país. Esta argumentación estaba asociada a explicar por qué promueve reformar la carta orgánica del Banco Central para codificar algunas medidas de política económica, como la emisión monetaria, como delitos.

Reforma del Banco Central: cuestionan que el proyecto del Gobierno "vuelve al mismo punto que tenía durante la convertibilidad"

Después de ser ministro de Producción con Duhalde, De Mendiguren presidió la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2011 y 2013, fue diputado nacional por el justicialismo entre 2013 y 2021, y secretario de Industria y Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. Según informó TN, estaba en La Rural porque uno de sus caballos fue premiado en la exposición.

Hacia el final de la misma entrevista, Milei volvió a referirse a De Mendiguren en términos agresivos: "Cuando ves a un sorete (SIC) o una mierda humana (SIC) hay decirle que nos arruinaste la vida al salir de la convertibilidad”. Y habló de él deformando su apellido de forma despectiva:

El Frente Renovador emitió un comunicado firmado por su presidente, Diego Giuliano, repudiando las palabras de Milei.

"En democracia, las ideas, las políticas públicas y las decisiones de gobierno pueden y deben debatirse. Lo que no puede naturalizarse es la descalificación personal ni la agresión como forma de ejercicio del poder. Que el Presidente de la Nación insulte a un ex funcionario sin ninguna razón constituye un agravio inadmisible que degrada la palabra presidencial y empobrece el debate público", declararon.