Las mejores imágenes que dejó el paso de Javier Milei por la Exposición Rural en Palermo

Este domingo 26 de julio, el presidente Javier Milei participó del acto de la 138° Exposición Rural, en el tradicional escenario de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en Palermo. El mandatario brindó un discurso donde elogió al campo y lo calificó como la "base de la civilización".

"Vayamos juntos de la mano y aprovechemos esta oportunidad histórica", señaló el presidente argentino casi al final de su discurso, entre aplausos, luego de presentar un extenso repaso de la cantidad de medidas que su gobierno tomó en beneficio del agro.

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El evento se destacó por la amplia presencia del arco político y rural. Allí el presidente argentino fue recibido por el titular de la SRA, Nicolás Pino, y también fue acompañado de otros funcionarios como el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Milei llenó de elogios al campo: destacó sus avances, producción y lo calificó de "base de la civilización"

La senadora y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la actual titular de la cartera de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, también se encontraban en el palco.

Milei, quien se mostró distendido y de buen ánimo, calificó al campo como "la base de la civilización", y sostuvo que la historia del sector "comenzó cuando un hombre aprendió que podía sembrar una semilla y quedarse a esperar sus frutos".

El libertario destacó el trabajo de su gestión para abrir mercados, eliminando regulaciones y favoreciendo trámites "al quitar mucha capas de burocracia que venían de décadas, y que eran un botín de muchos gobiernos que cuando tenían crisis ponían más y más impuestos, usando al campo como pagador final de sus deudas".

El presidente argentino también enumeró las categorías de productos del campo "a las que ya les bajamos las retenciones a cero". Posteriormente, mencionó el caso puntual de la soja y prometió ir reduciendo las retenciones actuales hasta llegar al 15% en diciembre de 2028.

"Hoy el productor tiene más previsibilidad y menos impuestos, pero todo se apoya en el superávit fiscal, ese superávit es la base de todo lo que estamos haciendo, por eso lo cuidamos como el agua en el desierto", remarcó Milei sobre las decisiones del Gobierno.

AS.