Discurso de Milei en La Rural: se espera que haya anuncios sobre proyectos legislativos para el campo

Este domingo, tras regresar de Brasil, el presidente Javier Milei dará un discurso durante la inauguración oficial de la 138° Exposición en La Rural y se espera que sus declaraciones sobre el campo puedan servir como guía a los legisladores de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados para saber a qué proyectos darle más impulso en el Congreso en un momento en que se discuten las retenciones al sector y la Ley de Semillas.

Pablo Cervi

Pablo Cervi, senador de LLA, habló con TN y reconoció que el Presidente podría centrarse en las iniciativas que ya mandó al Congreso y fueron aprobadas. El legislador participó, este viernes 24 de julio, en una reunión sobre el proyecto de Ley de Semillas, junto a Francisco Flores Iglesias y Denisse Sandoval, presidente y vicepresidenta del Ateneo de las Confederaciones Rurales Argentinas.

En ese contexto, remarcó: “Estamos en medio de la discusión de generar el contexto para una nueva ley de semillas, la necesidad de acceder a las nuevas tecnologías que dispone el mundo para mejorar la productividad y la competitividad”.

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Esteban Paulón

Por su parte, Esteban Paulón, diputado socialista por la provincia de Santa Fe, también habló con TN y reconoció que no espera que Milei haga anuncios específicos destinados a beneficiar al campo: “La complicada situación fiscal del Gobierno le impide hacer un anuncio de baja de retenciones y seguramente prometerá que lo hará hacia el final de su mandato y si reelige”.

Y agregó: “No creo que haya expectativas; el propio sector no cree que haya anuncios importantes”.

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Bárbara Andreussi, diputada libertaria, también habló con TN y comenzó remarcando que la decisión de Milei de estar nuevamente presente en La Rural es “un gesto de respaldo a uno de los sectores más importantes de nuestra economía”. Para luego afirmar: “El campo sabe que este es el gobierno que más lo ha acompañado en las últimas décadas y que va a seguir trabajando para bajar la carga impositiva y generar las mejores condiciones para el crecimiento del sector”.

Sin embargo, el jueves, el ministro de Economía, Luis Caputo visitó La Rural y dio a entender que no habrá ningún anuncio sobre baja de retenciones por parte del Presidente este domingo. Según el funcionario, “los anuncios ya se hicieron en su momento, así que no hay que esperar ningún anuncio en particular. En la medida que el superávit económico dé más margen, podremos seguir bajando”.

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Proyectos actuales en Diputados para bajar las retenciones

En la Cámara de Diputados, legisladores de Córdoba y Santa Fe pertenecientes a Provincias Unidas presentaron una iniciativa para lograr una reducción "gradual y progresiva" de las retenciones agropecuarias.

Según TN, el primer artículo de esta iniciativa indica que buscan “la reducción gradual y progresiva de los derechos de exportación aplicables a todos los productos del sector agropecuario y agroindustrial de la República Argentina, con miras a su eliminación total al término del plazo previsto, con el fin de mejorar la competitividad del interior productivo, promover la inversión, generar empleo y fortalecer el desarrollo federal del país”.

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Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, diputados de la Coalición Cívica, también presentaron un proyecto para bajar, de forma gradual, los derechos de exportación, remarcando que “en Argentina, estos derechos han gravado al sector agropecuario, limitando el crecimiento del principal generador de divisas del país y restringiendo su capacidad de inversión y desarrollo”.

Maximiliano Ferraro y Mónica Frade

Las declaraciones del presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA)

El pasado 24 mayo, Carlos Castagnani, presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), concedió una entrevista a Radio Rivadavia donde reconoció “este es un Gobierno que está bajando las retenciones, a pesar de que no sea al ritmo que quizás todos pretendemos”.

Para luego explicar que “los costos de producción de nuestro país son muy altos, entonces, bajar retenciones, como cualquier otro impuesto, ayuda a que el sector tenga rentabilidad. Y será un trabajo de las entidades ver si podemos lograr que ese porcentaje sea mayor”.

Según el dirigente, “nuestro sector es muy federal, hace un derrame en todas las provincias, en todas las localidades. En este momento, estoy viajando para Capital y ya hay muchos tractores sembrando trigo. El campo no para y si le marcamos rumbos claros, seguramente, que el sector responderá de forma inmediata”.