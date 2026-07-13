Martín Ardohain pidió una reforma para el agro: "Hay que hacerle entender al Gobierno que estas leyes son necesarias"

La seguridad rural, la eliminación de las retenciones y la actualización del marco normativo para el sector agropecuario fueron algunos de los ejes que analizó el diputado nacional Martín Ardohain, presidente de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados, en diálogo con Canal E.

El legislador sostuvo que la Argentina atraviesa una oportunidad para impulsar reformas de largo plazo que fortalezcan al sector productivo y aseguró que uno de los proyectos prioritarios es incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal, con penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes dañen bienes vinculados a la producción.

El proyecto para incorporar el vandalismo rural al Código Penal

Ardohain explicó que la iniciativa busca brindar mayor protección a las familias que viven y producen en el campo. "Cuando atacan a un productor no dañan solamente un campo, afectan una cadena entera, el empleo, el trabajo, la inversión y las exportaciones", afirmó.

También remarcó que ingresar a una propiedad privada con fines delictivos debe constituir un delito específico. "Entrar a una propiedad privada tiene que ser un delito. Después el juez actuará, pero tiene que ser un delito", expresó.

El diputado señaló que numerosos productores padecen robos y hechos de vandalismo de manera permanente y reclamó que el Estado garantice mayor seguridad jurídica para favorecer las inversiones en las zonas rurales.

Biocombustibles, semillas y fertilizantes en la agenda del Congreso

Otro de los temas abordados fue la discusión por una nueva Ley de Biocombustibles. Ardohain sostuvo que la legislación vigente limita el crecimiento del sector y consideró que existe consenso para avanzar en un nuevo esquema que incentive la producción.

"La oportunidad para hacer una nueva ley de biocombustibles y una nueva ley de semillas es indiscutible", sostuvo, aunque reconoció que existen intereses contrapuestos entre distintos actores de la industria que deberán encontrar puntos de acuerdo.

Respecto de la Ley de Semillas, valoró que el Gobierno haya abierto una instancia de diálogo con productores, empresas e instituciones antes de avanzar con modificaciones. Según explicó, el objetivo es lograr una normativa moderna que permita incorporar nuevas tecnologías sin afectar el equilibrio entre los distintos sectores.

Además, destacó la importancia de avanzar con una ley orientada a recuperar los nutrientes de los suelos agrícolas. Para el legislador, mejorar la calidad de los suelos también impacta directamente en la calidad de los alimentos que produce el país.

El reclamo para eliminar las retenciones por ley

Ardohain volvió a insistir en que la eliminación de los derechos de exportación debe quedar establecida mediante una ley y no depender de decisiones administrativas.

"Necesitamos que la baja de retenciones quede por ley", afirmó, y señaló que esa herramienta otorgaría previsibilidad para los productores, independientemente del signo político de los futuros gobiernos.

El diputado recordó que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea contempla una reducción gradual de esos tributos, por lo que consideró que existe un antecedente favorable para avanzar en ese sentido.

Reforma tributaria y apoyo a los productores

El presidente de la Comisión de Agricultura también sostuvo que las reformas económicas deben alcanzar a las pequeñas y medianas explotaciones agropecuarias. Si bien valoró instrumentos como el RIGI, consideró que muchos productores quedaron fuera de esos beneficios.

"La macro está bien, pero la micro hay que trabajarla todos los días", afirmó al señalar que todavía es necesario impulsar reformas laborales, tributarias y crediticias que permitan mejorar la competitividad del sector.

Además, cuestionó que algunas provincias continúen incrementando la presión impositiva mientras el Gobierno nacional promueve una reducción de impuestos.

La mirada política hacia 2027

Sobre el escenario político, Ardohain consideró que el Gobierno mantiene un importante respaldo social, aunque advirtió que el principal desafío será trasladar la mejora de los indicadores macroeconómicos al bolsillo de la población.

"Hoy el ciudadano de a pie todavía no siente que ese esfuerzo valga la pena y esa es responsabilidad absoluta del Gobierno nacional", sostuvo.

Finalmente, afirmó que el PRO continuará acompañando las reformas que considere positivas, aunque mantendrá diferencias en algunos aspectos de la gestión. Para el diputado, el objetivo central debe ser consolidar el equilibrio fiscal y evitar retrocesos en el proceso de ordenamiento económico.