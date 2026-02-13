Martín Ardohaín sobre el acuerdo con la UE: “Hoy que algún partido en especial se oponga no tiene sentido”

El diputado nacional, Martín Ardoaín, pasó por Canal E y respaldó el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, al que calificó como un proceso histórico que aportará previsibilidad y mejoras para la economía argentina, especialmente para el sector agroindustrial.

“Hace 25 años que se están analizando y está recontraestudiado por todos los partidos políticos porque en 25 años han gobernado todos”, afirmó Martín Ardohaín, al cuestionar las críticas de algunos sectores. En ese sentido, destacó que Argentina ya comercia con Europa en condiciones menos favorables: “Argentina está comercializando con la Unión Europea en condiciones desfavorables, o sea en las condiciones que tenemos hasta hoy. A partir de la firma del acuerdo son todos beneficios”.

Las ventajas del acuerdo con la Unión Europea

Asimismo, señaló que el impacto positivo será especialmente significativo en el agro. “En lo agroindustrial el 99,5% van a tener mejorías y el 84% van a tener retenciones cero”, explicó. Además, sostuvo que la oposición al acuerdo carece de fundamento técnico y responde más a posicionamientos ideológicos: “Hoy que algún partido en especial se oponga no tiene sentido”.

Ardohaín también subrayó que el acuerdo brinda previsibilidad de largo plazo, independientemente del gobierno de turno. “Esto no es una bandera política, Milei puede gobernar dos años más, seis años más, pero en algún momento va a haber un recambio y va a beneficiar a Argentina, no al presidente de turno”, afirmó.

El fin de las retenciones

Sobre las retenciones, uno de los puntos centrales del entendimiento, aclaró que no se trata de una imposición externa sino de una negociación. “La Unión Europea pedía retenciones cero para todos los productos”, indicó. Y agregó: “En tres años se eliminan todas las retenciones, salvo para el complejo de las hojas, que va a quedar en 10 años en un 14%. Pero eso a pedido de la Argentina”.

Para el entrevistado, la eliminación gradual de derechos de exportación representa un cambio estructural: “Nunca los pudimos sacar o nunca los pudimos tratar seriamente y a partir de la firme ratificación de este acuerdo, en tres años bajan a cero todas las retenciones, salvo para el complejo sojero”.

Frente a los temores sobre el impacto en la industria nacional, pidió “llevar mucha tranquilidad”. A su vez, aseguró que el acuerdo contempla plazos amplios de adaptación: “Para lo que es industrial te da 10 años de plazo. O sea, tenés dos periodos y medio gubernamentales para empezar a competir”.