Este domingo, el titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, fue el primero en pronunciar su discurso durante la ceremonia que se realiza en el último día de la exposición, a la espera del cierre del presidente argentino, quien hablará apenas unas pocas horas antes de que la edición 2026 de la muestra de Palermo finalice a las 20hs.

"En estos años hemos luchado y hemos crecido en los contextos políticos y económicos más diversos, no solo para lograr nuestra prosperidad, sino también para defender y ayudar a quienes trabajamos la tierra para el bien de todos los argentinos", expresó Pino al inicio de su discurso, destacando los 160 años que cumple la SRA.

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El titular de la Rural sostuvo que la organización se encuentra "más joven, presente y dinámica que nunca" y que sus años cumplidos "se miden en huellas marcadas y en camino por recorrer". Acto seguido, agradeció y reconoció a los productores que forman parte.

"Basados en más de un siglo y medio de trabajo, nos corresponde mirar con atención y lucidez a la Argentina de hoy y a la Argentina que viene. La mirada de la Rural frente a la economía del país es optimista pero objetiva, crítica pero constructiva, una visión indispensable para poder representar lo intereses de los productores", señaló.

Pino destacó que "el campo sigue siendo clave para la economía" y remarcó que en el último año "en total, las cadenas productivas del campo han aportado a la economía regional más de 83 mil millones de dólares".

"Queda claro que cuando el campo demanda cambios justos a la política lo hace porque tiene mucho para dar", aseveró y apuntó contra las retenciones, indicando que "215 mil millones de dólares han ingresado a las arcas del Estado por ese concepto".

Desde su lugar, el titular de la SRA reconoció que "durante el actual mandato presidencial ese monto ha disminuido", en referencia a la gestión de Milei, y agregó: "¿Qué hicimos los productores con la suma no confiscada? que son unos 6 mil millones de dólares, hicimos lo que sabemos hacer, lo reinvertimos en genética, pastura, maquinaria y otras mejoras".

"Está demostrado, como venimos diciendo en reiteradas ocasiones en coincidencia con el presidente, que las retenciones deben dejar de existir por ley y para siempre. Por eso afirmamos a los gobiernos: confíen en el campo, el campo nunca los va a dejar de a pie", manifestó mientras el presidente argentino asentía con la cabeza.

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Pino reconoció que "la actual política económica nacional ha tenido notables logros" y "ha crecido el diálogo entre la Sociedad Rural y el Gobierno". "Los funcionarios escuchan y toman en cuenta nuestras propuestas", destacó y sostuvo que "en respuesta, ha aumentado la actividad y producción del campo".

"El Gobierno Nacional, más allá de sus aciertos, ha encontrado otro problema para resolver. Uno de los desafíos fundamentales que enfrenta es lograr que la población argentina se redistribuya demográficamente, ocupando todos los puntos de nuestro territorio. La escasez de población se percibe agudamente", advirtió.

El pedido de Nicolás Pino en la Rural: baja de impuestos e inversión en infraestructura y servicios

En su mensaje, dirigido a funcionarios nacionales, gobernadores e intendentes, muchos de ellos presentes en el lugar, Pino agregó: "Para lograr que los productores del campo nos establezcamos en todos los puntos del territorio es imprescindible que dejen de agobiarnos de impuestos. Y que lo recaudado vuelva en obras y servicios públicos".

"Otra deficiencia existente es la falta de inversión en servicios comunes esenciales, salud, educación, seguridad, justicia e infraestructura, que deben ser proporcionados por el Estado nacional, provincial y municipal, ya sea a través de la inversión pública o a través de la inversión privada gestionada por los gobiernos", amplió.

En su pedido a las autoridades, Pino profundizó: "El campo necesita escuelas que brinden educación básica, pero que también capaciten en todas las tecnologías nuevas que el campo necesita. En cuando a la infraestructura vial y de comunicaciones, el atraso en que se encuentra es una de las causas que produce el famoso 'costo argentino' que daña nuestra competitividad".

"El Gobierno cuando realiza acciones justas con el campo, está beneficiando a la Argentina entera, porque como dice nuestro lema citando a Belgrano: 'cultivar el suelo es servir a la patria'. Si se generan la condiciones adecuadas, el agro tiene potencial para crecer un 50% en cereales y oleaginosas, sumar un millón de toneladas de carne, duplicar el área implantada en forestación y agregar 2 mil millones de litros de leche", aseguró.

El titular de la SRA también sostuvo que "el salto productivo implicaría incorporar unos 20 mil millones de dólares por año a los más de 80 mil que el sector aporta al PBI", aunque advirtió que "el crecimiento de la producción ya no podrá sostenerse con los parámetros del pasado".

AS.