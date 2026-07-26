10 puntos principales para leer en 2 minutos: qué dijo (de importante) Milei en la Rural

El presidente Javier Milei inauguró este domingo la 138° Exposición Rural de Palermo con un discurso de casi 40 minutos en el que buscó enviar un mensaje al sector agropecuario. Ratificó que avanzará con la eliminación de las retenciones, reivindicó las desregulaciones impulsadas desde el inicio de su gestión, defendió la apertura económica y prometió que el campo será uno de los motores del crecimiento argentino.

Estos son los diez anuncios y definiciones más importantes que dejó el mandatario.

1. Ratificó que eliminará las retenciones "de manera gradual"

Milei volvió a calificar a las retenciones como "una aberración que nunca debió haber existido", destacó la de los rubros que ya eliminó y ratificó que su eliminación "gradual" seguirá siendo una prioridad para el Gobierno, hasta llegar a que sean completamente eliminadas "porque son una aberración". Mientras tanto, habrá que seguir pagándolas, pero se animó a hablar de diciembre 2028 como para que ya hayan llegado al 15%, en pro de mantener el equilibrio fiscal.

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2. Aseguró que el agro tendrá un "campo radicalmente distinto"

El Presidente sostuvo que las reformas impulsadas por su administración cambiarán el funcionamiento del sector.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", afirmó, y agregó que el "techo que la política le puso al campo durante 100 años se está levantando".

3. Dijo que la energía y la minería permitirán bajar impuestos

Según explicó, el crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas y minería reemplazará los ingresos que hoy obtiene el Estado mediante las retenciones y permitirá avanzar en una reducción de la presión tributaria sobre el agro.

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4. Volvió a cuestionar a los gobiernos anteriores

El mandatario responsabilizó a las administraciones pasadas por las dificultades que atravesó el sector agropecuario.

Aseguró que el campo fue "castigado con impuestos, cepos, cupos y precios máximos" y que durante años fue utilizado como "el pagador de última instancia" del Estado.

5. Confirmó el cronograma de baja de retenciones

Milei repasó las reducciones ya implementadas y recordó que la alícuota para la soja continuará descendiendo hasta alcanzar el 15% en diciembre de 2028. También mencionó las rebajas aplicadas sobre el maíz, el trigo, la cebada y distintos derivados de la soja.

6. Defendió la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

El Presidente también defendió el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y aseguró que su aprobación permitiría atraer inversiones por unos USD 15.000 millones para distintas actividades productivas.

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7. Reivindicó las desregulaciones para el agro

El jefe de Estado destacó que desde el inicio de su gestión se avanzó con más de mil medidas de desregulación.

Entre ellas mencionó la eliminación del cepo cambiario y del Impuesto PAIS, la flexibilización de normas del Senasa, la autorización para importar maquinaria agrícola usada y la eliminación de distintas restricciones para exportar.

8. Destacó la apertura de nuevos mercados

Milei aseguró que durante su gestión la Argentina abrió más de 500 mercados internacionales y avanzó en negociaciones comerciales con la Unión Europea, Singapur, Indonesia, Japón, India, Vietnam y Emiratos Árabes Unidos.

9. Prometió más infraestructura y conectividad

El mandatario también anunció medidas destinadas a mejorar la competitividad del sector, entre ellas la expansión del servicio satelital Starlink en zonas rurales, nuevas herramientas de financiamiento para productores y la entrega de kits de conectividad para escuelas rurales.

10. Proyectó una producción "récord" para el campo

Sobre el cierre de su discurso, Milei aseguró que la Argentina podrá duplicar su producción de granos hasta alcanzar las 300 millones de toneladas si mantiene el rumbo económico actual.

"Cuando logremos terminar de eliminar ese techo, este sector va a volar como nunca antes en su historia", sostuvo.

Además, afirmó que "cuando al campo le va bien, le va bien a todo el interior y a la Argentina", al destacar que el complejo agroindustrial genera alrededor de una cuarta parte del empleo del país.

GD