El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, fue otro de los líderes polítticos que estuvieron este domingo del acto de la 138° Exposición Rural en Palermo, donde se saludó efusivamente con el presidente Javier Milei, que encabezó el evento y entre sus elogios al campo lo señaló como la "base de la civilización".

Y Macri también dedicó halagos a la tarea de los hombres de campo, remarcando que la labor que llevan adelante "es muy relevante para el país". "Esa vieja dicotomía sobre el campo y la ciudad no existe más", añadió además, dejando en claro que la confrontación de tiempos pasados entre "porteños y provincianos" ya es simple recuerdo, casi folclórico.

Milei llenó de elogios al campo: destacó sus avances, producción y lo calificó de "base de la civilización"

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"Los jóvenes del campo vienen a estudiar a nuestras universidades, incorporan conocimiento y tecnología. Dos tercios de los desarrollos que se dan en el Parque de la Innovación tienen que ver con los alimentos y la biotecnología, así que estamos absolutamente integrados, es un solo país", añadió.

Macri destacó la integración entre el campo y la ciudad y luego remarcó el gran peso del agro sobre la economía nacional. "Si al campo le va bien, la Argentina tiene muchas más oportunidades, sin ninguna duda", expresó en diálogo con la prensa.

Las mejores imágenes que dejó el paso de Javier Milei por la Exposición Rural en Palermo

Dada la presencia de Milei y otros funcionarios, el jefe de Gobierno porteño fue consultado sobre la relación entre la administración de CABA y el Gobierno Nacional y, sin dar referencias electorales, expresó: "Estamos muy bien, muy buena relación. No voy a hablar sobre lo electoral. Estamos gestionando bien".

Macri fue acompañado al acto por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito. También participó la vicejefa de Gobierno, Clara Muzzio; el jefe de Gabinete de Ministros, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; y el titular de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua.

Milei entró en campaña y prometió bajar las retenciones a la soja al 15%

Si bien Macri evitó dar referencias electorales, el presidente Milei, por su parte, expuso en su discurso una relevante definición política y anticipó que continuará bajando retenciones a la soja de forma gradual hasta llegar a un 15% en diciembre de 2028.

El plazo mencionado por el mandatario excede su actual mandato presidencial, por lo que su mensaje fue interpretado como una eventual promesa en caso de que alcance la continuidad de la gestión luego de las elecciones presidenciales de 2027.

Si bien el libertario no hizo un anuncio formal sobre una eventual candidatura, en su mensaje dio a entender que continuará al frente del Gobierno Nacional después de diciembre de 2027, fecha en la que concluye su mandato constitucional, tomándose como un solapado inicio de campaña presidencial.

"A la soja, la bajamos del 33 al 24% y vamos a ir bajándola sostenidamente hasta llegar al 15% en diciembre del 28. A su derivado, la harina y el aceite, del 31% al 22,5% camino al 14%. Al maíz del 12% al 8,5% y llegará al 5,5%. Y al trigo y a la cebada ya lo bajamos del 12% al 5% y, por primera vez en la historia nacional, el productor tiene un cronograma, sabe cuánto paga hoy y cuánto va a pagar mañana. Tiene por fin previsibilidad y, por sobre todas las cosas, más libertad y menos impuestos", expresó proyectando una política tributaria para un eventual segundo mandato.

En su discurso, Milei reivindicó al campo como uno de los motores de la economía del país y ratificó que continuará avanzando con la reducción de la presión tributaria sobre el sector, aclarando que se aplicará una eliminación de las retenciones progresiva, junto a una referencia temporal llamativa que implica que sus acciones respecto al agro solo podrían concretarse si obtiene la reelección en 2027 y permanece en el Gobierno hasta diciembre de 2031.

AS.