Tras los insultos de Milei, De Mendiguren evalúa denunciarlo ante la Justicia: "Es muy grave"

El exministro de Producción, exdiputado nacional e industrial José Ignacio de Mendiguren declaró este lunes que está pensando en demandar al presidente Javier Milei por haberlo llamado "ladrón", "De Mendicurren", "sorete"y "mierda humana" durante una entrevista radial.

“Creo que lo voy a querellar", dijo De Mendiguren a la prensa. "Si alguien no pone un límite y todo se acepta, si nos parece una gracia, esto es muy grave para las instituciones”, consideró.

El incidente ocurrió este domingo, cuando el mandatario brindaba una entrevista al programa La Preva, conducido por el periodista Gabriel Anello, en el estudio móvil que Radio Mitre armó en el predio de la Exposición Rural, en Palermo. Milei estaba explicando por qué considera que es necesario reformar la Carta Orgánica del Banco Central para tipificar la emisión monetaria como un robo. En ese marco, vio pasar a lo lejos a De Mendiguren, quien fue ministro de Producción en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde. “Mirá, ahí está pasando alguien que le hizo muchísimo daño a la Argentina", gritó el presidente, señalándolo con el dedo índice extendido.

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Luego agregó: "Fue cómplice de Duhalde en la salida de la convertibilidad y en voltear la convertibilidad", dijo, en referencia al proceso de "pesificación asimétrica", que implicó una conversión forzosa de los depósitos y deudas en dólares a pesos con condiciones diferentes para ahorristas, deudores y bancos. Y continuó su diatriba: "Va ahí. Miralo. De Mendiguren. Ese. Ese le cagó a los argentinos 30 mil millones de dólares”.

Luego empezó a dirigirse al exfuncionario en segunda persona: “Vos sí, ladrón, arruinaste el país con Duhalde y toda su banda”, dijo. Y después retomó su argumentación anterior. "A eso es a lo que voy. Robaron al país, estafaron al país. Son delincuentes".

Hacia el final de la misma entrevista, Milei volvió a referirse a De Mendiguren en términos agresivos: "Cuando ves a un sorete o una mierda humana hay decirle que nos arruinaste la vida al salir de la convertibilidad”. Y habló de él deformando su apellido de forma despectiva: "Cuando pase De Mendicurren (SIC) diganlé lo que nos costó”. Finalmente, concluyó: “Todos aquellos que fueron responsables de esta decadencia inmunda vienen a decirnos lo que hay que hacer”.

De Mendiguren respondió a Milei con ironía: "Si me está ofreciendo un ministerio, le digo que no"

Este lunes, Radio Mitre buscó la palabra de De Mendiguren, quien dijo los dichos de Milei le cayeron "mal". “Semejantes injurias sin ningún tipo de prueba, tan alejadas de la realidad que molestan. Pero estoy acostumbrado. Venía de Brasil a decirle lo que le dijo al presidente de ese país”, afirmó, en referencia a los insultos del mandatario a su par del país vecino, a quien llamó "presidiario", "zurdo", "ladrón" y "basura socialista".

“Escuchar que robé, ¡lo mismo le dijo a Caputo cuando le dijo que se había llevado 14.000 millones de dólares!", exclamó el exfuncionario, aludiendo al actual ministro de Economía, Luis Caputo. "O como a Patricia [Bullrich], que le dijo que tiraba bombas en los colegios y después los nombró ministros", continuó con ironía.

Redrado sobre la reforma del Banco Central: “Independencia no significa aislamiento y coordinación no significa subordinación”

"Muchos de ellos tuvieron procesos; yo en mi vida no tuve ni un telegrama, no tuve ni una causa, ni una demanda”, enfatizó. Y completó: “En lo personal me ofende, aunque me tranquiliza porque sé quién soy. Irónicamente dije que si lo que estaba haciendo era ofrecerme un ministerio le decía que no, porque a todos los que les dijo semejantes cosas les dio un ministerio”.

El exfuncionario consideró que normalizar los insultos en la primera plana del gobierno afecta “la institucionalidad argentina”. “Nos acostumbramos a que esto pase a ser normal, que un presidente pueda agredir de esta forma, absolutamente infundada, y lo dejamos pasar”, ahondó.

De Mendiguren también fue presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2011 y 2013, diputado nacional por el justicialismo entre 2013 y 2021, y secretario de Industria y Desarrollo Productivo entre 2022 y 2023, durante el gobierno de Alberto Fernández. Actualmente forma parte del Frente Renovador, que este domingo emitió un comunicado repudiando las palabras de Milei.

Por qué Milei llama "robo" a la "pesificación asimétrica" de Duhalde en 2002 y cómo se relaciona con la reforma de la carta orgánica dle BCRA

Milei califica de “robo” a la pesificación asimétrica llevada adelante en 2002 porque la considera una confiscación masiva de ahorros de los argentinos a través de instrumentos de política monetaria. Tras la salida de la convertibilidad, el gobierno de Eduardo Duhalde devaluó el peso y, mediante el decreto 214/2002, convirtió los depósitos en dólares de los ahorristas a $1,40 por dólar (luego ajustado por CER), mientras pesificó las deudas de las grandes empresas a un tipo de cambio mucho más favorable (1:1). Esto generó una transferencia de riqueza de los ahorristas hacia los deudores corporativos y el Estado, con un costo estimado por Milei entre 14 y 30 mil millones de dólares, algo que el mandatario considera una estafa.

Esta experiencia se relaciona directamente con la reforma de la Carta Orgánica del BCRA que impulsa Milei, ya que busca impedir que el Banco Central pueda ser usado nuevamente como herramienta de de financiamiento al fisco. La reforma establece el mandato único de preservar el valor de la moneda, eliminando otros objetivos considerados actualmente, como favorecer el empleo, el desarrollo económico y la equidad social.

En esa línea, el nuevo texto que busca aprobar el presidente prohibiría explícitamente el financiamiento al Tesoro mediante emisión, y emitir dinero quedaría tipificado como delito penal. De esta forma, se pretende blindar institucionalmente al BCRA contra futuras “pesificaciones”, devaluaciones forzadas o confiscaciones encubiertas vía inflación. De esa línea argumentativa, donde la emisión monetaria es considerada como un robo, surgieron los insultos del presidente al exfuncionario De Mendiguren, quien trabajó estrechamente con el expresidente Duhalde durante la pesificación.