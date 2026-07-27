Llaryora: "El desarrollo se construye con decisiones, con gestión y con un Estado que acompaña"

El gobernador de Córdoba Martín Llaryora defendió su gestión al asegurar que "el desarrollo se construye con un Estado que acompaña".

"En un momento en el que muchos frenan las inversiones, en Córdoba seguimos haciendo infraestructura, brindando servicios y fortaleciendo programas que mejoran la vida de nuestra gente, acciones concretas que llevan soluciones a cada rincón de nuestra provincia", sostuvo en una publicación de la red social "X".

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"Un Estado que acompaña"

"Son rutas que antes eran de tierra y hoy conectan comunidades. Escuelas y universidades que se levantan para que los chicos puedan estudiar. Hospitales que se construyen para que la salud llegue donde antes no llegaba. El desarrollo se construye con decisiones, con gestión y con un Estado que acompaña", subrayó el mandatario cordobés.

"Los cordobeses dejamos de lado nuestras diferencias y nos sentamos a trabajar juntos. Por eso podemos compartir inauguraciones, entrega de equipamiento, de aportes y nuevas obras e inversiones en áreas clave como salud, vivienda, educación, seguridad, pavimentación y fortalecimiento de cooperativas e instituciones", agregó Llaryora.

Además señaló que en su gestión se trabaja "con todos los municipios y comunas sin distinción de partido político y sostenemos una gestión basada en el diálogo, el trabajo conjunto y la capacidad de construir acuerdos".

"Sigamos empujando todos para el mismo lado para llevar cada vez más desarrollo, progreso y trabajo a cada una de nuestras comunidades", cerró el gobernador.

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Llaryora en la Rural de Palermo

Llaryora, acompañado por el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, desarrolló el viernes una intensa agenda en la 138° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional de Palermo.

En esa oportunidad reafirmó el respaldo del Gobierno de Córdoba al sector agropecuario y a las economías regionales, acompañando a productores, cabañeros y empresas cordobesas que participan de la principal muestra agroindustrial del país, se informó oficialmente.