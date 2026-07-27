Micaela Albornoz: ofrecen una recompensa de $5 millones tras más de un mes de búsqueda

El Ministerio de Seguridad Nacional dispuso una recompensa de $5 millones para quienes brinden información que permita localizar a Micaela Albornoz, la mujer de 32 años desaparecida desde el 24 de junio.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 718/2026, publicada en el Boletín Oficial, en medio de una investigación que tuvo un importante avance en Córdoba y que ahora volvió a concentrarse en Santa Fe.

La búsqueda se mantiene activa luego de más de un mes sin novedades certeras sobre su paradero. Durante la investigación aparecieron registros de cámaras de seguridad en Córdoba, un sospechoso fue identificado por utilizar su tarjeta bancaria y, en las últimas horas, surgió una nueva imagen que la ubicaría sobre la Ruta Nacional 34, en territorio santafesino.

Por qué intervino Córdoba en la investigación

Uno de los momentos clave de la causa ocurrió cuando familiares de Albornoz la reconocieron en imágenes captadas en la Terminal de Ómnibus de Córdoba durante la madrugada del 30 de junio.

Posteriormente, cámaras de una entidad bancaria registraron a un hombre realizando operaciones con la tarjeta de débito de la mujer. El sospechoso fue localizado y declaró haber estado con ella y haberle sustraído la tarjeta, aunque aseguró que desconocía dónde se encontraba.

Tras distintas diligencias, la Policía de Córdoba informó que las pruebas reunidas permitían concluir que la mujer ya no se encontraba en territorio provincial. Con esos elementos, la investigación continuó bajo la órbita de la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario.

La última pista

La imagen más reciente incorporada a la causa proviene de una cámara de seguridad ubicada sobre la Ruta Nacional 34, cerca de Cañada Rosquín, en Santa Fe. La familia sostuvo que la persona registrada sería Micaela Albornoz.

A días del juicio, la defensa de Oscar González sostuvo que "hay manifiesta prueba de la culpa de la víctima"

Sus allegados también manifestaron dudas sobre cómo pudo trasladarse entre distintas provincias sin ser localizada y reiteraron que, según sostienen, "jamás abandonaría a su hija por decisión propia", una afirmación realizada públicamente por la familia.

De acuerdo con la resolución oficial, Albornoz atraviesa una situación de vulnerabilidad por patologías psiquiátricas y, al desaparecer, no llevaba la medicación que necesitaba. Por ese motivo, las autoridades indicaron que no puede descartarse la posible intervención de terceros, según consta en el Boletín Oficial.

Cómo es Micaela Albornoz y dónde aportar información

Según la descripción oficial, Micaela Albornoz tiene 32 años, mide aproximadamente 1,70 metros, es de contextura delgada, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello negro hasta los hombros; posee un piercing en el ombligo.

La resolución agrega que camina encorvada, suele mirar hacia el suelo mientras se desplaza y habla sola.

Las personas que puedan aportar datos sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas o con la Fiscalía Regional Nº 2 de Rosario, al teléfono (341) 486-1200.