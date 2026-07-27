El Papa León XIV incluiría a Córdoba en su primera visita oficial a la Argentina

La confirmación oficial del primer viaje del papa León XIV a la Argentina entró en su etapa final. Aunque el Vaticano aún no comunicó las fechas ni el recorrido definitivo, distintas fuentes eclesiásticas coinciden en que el anuncio se realizará en los próximos días y que Córdoba será una de las paradas del Pontífice durante su paso por el país.

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En diálogo con Punto a Punto Radio, el periodista especializado en religión Sergio Rubin aseguró que la Santa Sede ya trabaja sobre los detalles finales de la gira. "Estamos en la cuenta regresiva. En estos días tiene que formularse el anuncio oficial de parte del Vaticano, con la fecha concreta y los países que visitará", afirmó.

Según explicó Rubin, el recorrido previsto incluiría Uruguay, Argentina y Perú, en ese orden, entre el 8 y el 18 de noviembre. "En Argentina incluiría solamente Buenos Aires, Luján y Córdoba; finalmente no estaría Santiago del Estero, como se pensaba inicialmente", señaló.

El periodista indicó que la permanencia en el país sería de aproximadamente tres días, mientras que Perú concentraría la mayor parte del viaje debido al fuerte vínculo que León XIV mantiene con ese país, donde fue misionero y luego obispo de Chiclayo.

El programa se conocerá más adelante

Rubin explicó que, una vez oficializado el viaje, el Vaticano difundirá en una segunda instancia el cronograma detallado de actividades. "Más adelante, en uno o dos meses, se conocerá el programa con las misas, los encuentros y todas las actividades que tendrá el Papa en cada lugar. Así ocurre siempre con las visitas papales", precisó.

En Buenos Aires, adelantó, se analiza la posibilidad de una misa en "el Monumento de los Españoles, donde estuvo Juan Pablo II en 1982. También se habla de un encuentro con la sociedad civil, en el Teatro Colón, con empresarios, sindicalistas y políticos. El primero, obviamente, será con el Presidente de la Nación en Casa de Gobierno".

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Sobre Córdoba, Rubin reconoció que todavía no está definido el lugar donde se realizará la actividad central. "Eso se resolverá cuando llegue la segunda avanzada del Vaticano", indicó.

La visita de León XIV será la primera de un Papa a la Argentina desde el viaje que realizó Juan Pablo II en 1987 y marcará también el primer regreso de un Pontífice al país después del papado de Francisco, quien nunca visitó la Argentina durante sus doce años al frente de la Iglesia Católica.