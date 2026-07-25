Indie Films: la cordobesa detrás de la película de Impira

Indie Films es la encargada del soporte técnico y la producción detrás de la película sobre la Posta de Impira, una iniciativa vinculada a la zona de Oncativo que busca posicionar ese enclave histórico en el mapa cinematográfico nacional.

La trayectoria de la productora comenzó hace más de 10 años. “Nació en el 2014, pero oficialmente desde 2018 está como SAS. Hace un año cumplimos el primer año del estudio virtual acá en Córdoba”, repasa Pedro Veritier Pons sobre la estructura que actualmente cuenta con siete profesionales en la sede local, suma 19 trabajadores en todo el país y brinda servicios a señales de televisión nacionales como C5N, La Nación+ e Infobae.

Tres tecnologías clave para la pantalla

La propuesta de Indie Films se apoya en tres variantes tecnológicas que transformaron la manera de hacer televisión y cine. La primera es la realidad aumentada, una herramienta utilizada desde hace dos décadas para superponer gráficos e información sobre un entorno real.

La segunda es la realidad virtual, que trabaja con fondos croma para extraer a los conductores o actores e insertarlos en escenarios digitales creados en tiempo real.

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La tercera es la tecnología XR, popularizada internacionalmente por producciones como El Mandalorian o la serie argentina El Eternauta. Sobre esta última, Veritier Pons explica que el actor trabaja frente a una pantalla LED y la cámara se mueve en coordinación con el fondo: “Eso hace que parezca que tiene profundidad y que está dentro del escenario. Podés crear un desierto, un templo o una cascada. La ventaja es que el actor puede ver el entorno y reaccionar a lo que está pasando”, dice.

De Córdoba al mundo

Más allá del trabajo en set, Veritier Pons impulsó la creación de Trackvision, una unidad de negocios enfocada en el desarrollo de equipamiento técnico.

Se trata de un sistema diseñado junto a un socio ingeniero y fabricado en Brasil que permite convertir cámaras tradicionales en herramientas aptas para entornos virtuales. “Es un sistema similar a uno que viene de Croacia y que compré hace siete u ocho años. Pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlo localmente y somos los únicos en la región que tenemos este desarrollo”, señala el realizador.

El dispositivo ya se exporta a tres canales de Brasil, a la señal América y otras emisoras de Perú, a plantas televisivas de Estados Unidos y Centroamérica, a Crónica TV en Argentina y a un proveedor de servicios en Londres.

Próximos proyectos y mirada federal

En el ámbito local, la tecnología de Indie Films se observa cada semana en la pantalla de Canal 12 con TV 4.0, el programa de ciencia e innovación conducido por Diego Robledo que transita su cuarta temporada y se realiza íntegramente en un entorno virtual.

Para los próximos meses, la empresa proyecta el lanzamiento de dos nuevos formatos —uno de entretenimiento y un magazine informativo— junto a realizadores locales y de Mar del Plata.

El objetivo central apunta a fortalecer la infraestructura técnica de la provincia para evitar que los proyectos locales deban emigrar. “La idea es expandirnos como proveedor de servicios para la industria audiovisual de Córdoba y trabajar con todas las producciones que puedan venir. Queremos crear un servicio más para atraer producciones y que sepan que acá pueden encontrar la misma tecnología que en Buenos Aires o Los Ángeles”, concluye Veritier Pons.