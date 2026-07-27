"Trabajando 12 horas no llegamos a ganar $700 mil": el reclamo de los taxistas tras la reforma en Córdoba

Tras la aprobación de la reforma del sistema de taxis y remises en Córdoba, desde el Sindicato de Peones de Taxi de Córdoba (SIPETACO) cuestionaron los cambios impulsados por el municipio y advirtieron que la nueva normativa no resolverá la crisis que atraviesa el sector.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el titular del gremio, Miguel Arias, sostuvo que la principal preocupación no pasa por la incorporación de herramientas tecnológicas, sino por la falta de controles sobre el transporte ilegal y el deterioro de las condiciones laborales.

Arias reconoció que algunos cambios eran inevitables por la transformación que atraviesa el transporte, aunque remarcó que la reforma representa apenas "un paliativo" para la crisis que vive el sector.

Según explicó, uno de los puntos que rechazaron durante el tratamiento de la ordenanza fue la edad máxima para continuar trabajando como conductor, al considerar que obliga a muchos choferes a extender demasiado su vida laboral.

"Lo único que realmente nos daría un paliativo son más controles. Lo que queremos es tener trabajo", afirmó.

Menos viajes y salarios que no alcanzan

El dirigente aseguró que la actividad registró una fuerte caída en los últimos años. Indicó que un turno de entre diez y doce horas pasó de generar entre 25 y 30 viajes a apenas 10 o 12, lo que impactó directamente en los ingresos de los trabajadores.

En ese contexto, cuestionó además el funcionamiento de algunas aplicaciones, al sostener que obligan a ofrecer tarifas muy por debajo de las oficiales. "Trabajando diez o doce horas no llegamos a ganar 700 mil pesos por mes", sostuvo.

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Años atrás había cerca de 3.900 trabajadores vinculados al servicio de taxis, mientras que actualmente quedarían alrededor de 2.300. En el caso de los remises, señaló que el número de unidades también se redujo considerablemente.

El sindicalista atribuyó esa situación a la baja rentabilidad de la actividad y afirmó que cada vez resulta más difícil conseguir conductores dispuestos a trabajar jornadas extensas por los ingresos actuales.

"La ordenanza puede ser la mejor, pero si no se hacen los controles necesarios es letra muerta", concluyó el dirigente sindical.