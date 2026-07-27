A días del juicio, la defensa de Oscar González sostuvo que "hay manifiesta prueba de la culpa de la víctima"

A menos de una semana del inicio del juicio por la tragedia de las Altas Cumbres, la defensa del exlegislador Oscar González aseguró que la evidencia reunida durante la investigación demuestra que la responsabilidad del choque fue de la conductora del Renault Sandero en el que viajaban Alejandra Bengoa, su hija y una amiga. El abogado Miguel Ángel Ortiz Pellegrini afirmó que buscarán rechazar el planteo de la querella para agravar la acusación a homicidio simple.

Ortiz Pellegrini sostuvo que "hay manifiesta prueba de la culpa de la víctima" y aseguró que la reconstrucción del hecho contradice la versión que impulsa la querella. "Nosotros no ignoramos la pretensión de la querella, pero creemos que es absolutamente intrascendente porque vamos a probar que hay culpa de la víctima", afirmó.

La nueva procuradora Penitenciaria afirma: “Hay un exceso de prisiones preventivas en Córdoba”

El abogado sostuvo que la prueba reunida durante la instrucción demuestra que la conductora del Sandero circulaba sin licencia de conducir vigente y que fue quien realizó una maniobra antirreglamentaria. "La prueba rendida hasta aquí no admite ningún tipo de duda. Tenemos el testimonio de tres testigos, las pericias determinaron que la señora carecía de habilitación para conducir porque le había sido retirada en 2019 y que circulaba sin carnet desde hacía tres años", señaló.

Ortiz Pellegrini agregó que las pericias accidentológicas concluyeron que el vehículo en el que viajaban Bengoa y las adolescentes inició un sobrepaso. "El análisis exhaustivo determinó el sobrepaso de doble línea amarilla en una curva en subida y a ciegas por parte del conductor del Sandero rojo, sin tiempo para volver a su carril", sostuvo.

Según explicó, esa conclusión también se encuentra respaldada por registros fílmicos. "Que la señora iba por el carril equivocado está filmado por una cámara de un negocio", aseguró.

Condenaron a una mujer por llamar "padre abandónico" a su ex en las redes sociales: el bebé no era hijo del hombre

La oferta económica y el juicio abreviado

El defensor también se refirió al ofrecimiento económico realizado por González durante la etapa de instrucción, cuando propuso una suma cercana a los 400 millones de pesos para indemnizar a la hija de Bengoa y la amiga. Ortiz Pellegrini negó que esa propuesta implicara un reconocimiento de responsabilidad penal y explicó que formó parte de una herramienta prevista por la legislación.

"Esto está deformado por una mala prensa. La suspensión del juicio a prueba es un derecho que tiene cualquier imputado previsto por la ley penal y no implica reconocer culpabilidad", afirmó. En ese sentido, diferenció la responsabilidad penal de la civil. "Había terceras personas transportadas que tienen derecho a ser indemnizadas cualquiera sea el conductor responsable. Nosotros ofrecimos pagar sin asumir ninguna responsabilidad sobre el accidente", explicó.

Otras causas contra González

Durante la entrevista, Ortiz Pellegrini también cuestionó las acusaciones que rodearon al exlegislador tras el siniestro y afirmó que varias de ellas ya fueron descartadas por la Justicia. Entre ellas mencionó la causa por el uso del vehículo oficial, que terminó con un sobreseimiento, y la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Passerini, a todo o nada con la mira en 2027 y Quinteros ganando terreno​

"Se instaló una mala imagen alrededor del hecho con cuestiones inventadas. El proceso por el uso del vehículo oficial terminó con un sobreseimiento y, respecto del presunto enriquecimiento ilícito, hasta ahora no existe ninguna prueba. La única pericia de tasación realizada fue favorable a la defensa", sostuvo.

El abogado agregó que la Cámara también anuló anteriormente el procesamiento dictado en esa investigación y remarcó que el juicio que comenzará en agosto deberá concentrarse exclusivamente en las circunstancias del choque ocurrido en las Altas Cumbres. El debate oral comenzará el próximo 3 de agosto en la Cámara del Crimen de Villa Dolores, donde Oscar González enfrentará la acusación por homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.