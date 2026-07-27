Luis Juez apoyó la reelección del Presidente: "Si no es con Milei, ¿con quién?"

El senador nacional Luis Juez respaldó la reelección del presidente Javier Milei en los comicios presidenciales de 2027.

“La pregunta es: Y si no es con Milei, ¿con quién? Si no es con el tipo que vino con una hoja de ruta en un país de improvisadores, ¿con quién? ¿de qué manera? ¿De qué forma?”, se preguntó en declaraciones a La Nación +.

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“Te puede gustar más o menos. Si no es con este hombre, ¿con quién? Si no es con la posibilidad de concretar estos planes”, insistió Juez.

Y luego completó: “Si no es con Milei, ¿con quién? ¿Con Kicillof? ¿En serio? ¿Es con aquellos tipos que nos dejaron donde estamos?”

“Y esto no habla de ningún fanatismo. A pesar de mi amistad con el presidente, que le tengo cariño y afecto, yo soy un aliado, muchas veces he tenido posturas distintas”, aclaró.

“Ahora tengo la racionalidad suficiente y el convencimiento suficiente para decir si no es con este hombre, ¿con quién?”, reiteró.

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“Milei es así”

Además se refirió a los dichos del primer mandatario, quien calificó a José Ignacio de Mendiguren como “ladrón”. “Milei es así. Si vos me preguntás, yo no sé si le diría eso”, expresó Juez.

“En un país con tanta desmemoria, no está mal que nos acordemos de algunos próceres que nos dejaron en bola”, aseveró en otra parte de la entrevista.

“Dentro de un par de años vamos a creer que todos estos muchachos fueron grandes constructores de la patria”, opinó el senador.

“Capaz que yo no lo haría, mirá que tengo la lengua larga bífida y bípeda como ninguno, capaz que no me animo, pero esta es la característica del presidente”, subrayó.

“Pero identificarlos a estos tipos, animarnos a ponerlos ahí, porque si no parece que los problemas que tenemos son problemas que se generaron hace 29 meses”, cerró Juez.

JMP