Ariel Vallejo, propietario de Sur Finanzas imputado dentro de la causa por asociación ilícita y lavado de dinero, habló este domingo sobre su vínculo con Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y se declaró inocente.

Durante una entrevista con LN+, el inversor calificó a Tapia como "el mejor presidente de la historia del fútbol argentino" y remarcó que "hace mucho por el fútbol y es federal", aunque aclaró que no pone las manos en el fuego "ni por Tapia ni por nadie" en lo que respecta a cuestiones judiciales.

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"Yo solo creo que soy inocente y que mis empresas ya trabajaban desde hace cinco años antes de que existiera el fútbol de ahora, y después del patrocinio", sostuvo luego y, respecto al dirigente de la AFA, agregó: "Para que no sea presidente, los mismos dirigentes que lo pusieron lo tienen que sacar. Si lo votaron, es porque es bueno".

Tras mencionar que no habla con el presidente de la AFA desde fines del año pasado, le restó importancia al hecho de que la causa que involucra a Tapia y al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, no avance, al contrario de la suya. "Son caminos diferentes. Sur Finanzas es un chivo expiatorio", aseveró.

El cuanto a su vínculo con el dirigente del fútbol argentino, el accionista aseguró que se trata de una relación "común y corriente" que comenzó luego de que Sur Finanzas comenzó a invertir en la AFA y se convirtió en su sponsor. "Le pedí que empiece a ayudar con el sponsoreo de la Liga Profesional tras el patrocinio en Barracas Central", recordó.

"Él es hincha de Independiente y yo de Racing, nos conocemos por el fútbol. De ahí empezamos a tener relación comercial y le di una mano en el sponsoreo", amplió Vallejo sobre el vínculo con Tapia y también con Luciano Nakis, prosecretario de AFA recordado por secar la nuca del dirigente durante la Copa América 2024.

Sobre la acusación de lavado de dinero argumentó: "Para hacerlo, tuve que haber tomado plata de terceros, ya sea del fútbol, un canal de televisión o lo que sea. Yo solo fui sponsor de un equipo de fútbol. Lo que hice fue posicionar mi marca, que estaba visible en todos lados. Es algo fácil de probar".

"Los relojes no eran tantos, los puede tener cualquiera. Cuestan desde 9000 dólares hasta infinidades. Yo no tenía caros teniendo en cuenta el honorario profesional que yo cobraba. Yo ganaba entre 40 y 50 mil dólares mensuales. La Ferrari fue fruto del crecimiento de la empresa. Igual la usé muy poco, la vendí", detalló en su conclusión.

AS.