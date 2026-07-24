La causa por los fondos de la AFA avanza ante un Gran Jurado y revisa transferencias por casi US$700.000

Según los registros incorporados a la investigación, más de US$300 millones vinculados con los negocios internacionales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) habrían pasado durante los últimos cinco años por cuentas estadounidenses de TourProdEnter LLC. La compañía, radicada en Florida y vinculada con el productor teatral Javier Faroni, firmó en 2021 un acuerdo de representación comercial con la entidad. El Departamento de Justicia analiza si parte de esos fondos pudo haber sido desviada mediante contratos irregulares, facturas sin respaldo o sociedades sin actividad real.

El dinero procedía de patrocinadores, partidos amistosos, premios y otros acuerdos relacionados con la Selección argentina. Las operaciones se realizaron a través de cuentas abiertas en Citibank, JP Morgan, Bank of America, Synovus y PNC. El paso de los fondos por bancos estadounidenses habilitó la intervención de las autoridades de ese país.

Cómo comenzó la investigación sobre TourProdEnter

La titular formal de TourProdEnter es Erica Gillette, esposa de Faroni, quien también fue legislador bonaerense por el Frente Renovador. Los fiscales analizan la relación de la empresa y sus responsables con Tapia, Toviggino y otros integrantes de la AFA. De acuerdo con la información disponible, la pesquisa procura determinar qué destino tuvieron las transferencias realizadas desde las cuentas de Florida hacia distintas sociedades.

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Los registros examinados incluyen unos US$60 millones relacionados con Adidas y alrededor de US$40 millones provenientes de Warner. Representantes de otras compañías que mantuvieron acuerdos comerciales con la Selección también fueron contactados por los investigadores. La documentación bancaria forma parte del material utilizado para reconstruir el recorrido del dinero.

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La pesquisa comenzó durante el último trimestre de 2025 después de una presentación de Guillermo Tofoni. El empresario sostiene en sus litigios contra la AFA que la entidad incumplió un contrato de representación comercial para favorecer a TourProdEnter. A través de pedidos judiciales de documentación en Nueva York, Delaware y Florida, obtuvo registros bancarios que luego entregó al Departamento de Justicia.

Las citaciones ante el Gran Jurado de Florida

La Justicia federal del Distrito Sur de Florida convocó a distintos testigos para el jueves 30 de julio. Las citaciones también ordenan presentar correos electrónicos, documentos y comunicaciones relacionados con TourProdEnter, Tapia, Toviggino, Faroni y Lucero. Las declaraciones se realizarán bajo secreto ante un Gran Jurado.

El Gran Jurado analizará la evidencia presentada por los fiscales y decidirá si existe causa probable para habilitar una acusación formal. La emisión de las citaciones y la aparición de nombres en los requerimientos no implican que esas personas hayan sido acusadas. La identidad de la mayoría de los convocados permanece bajo reserva.

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Fuentes judiciales indicaron que entre los nuevos testigos habría representantes de empresas que patrocinaron a la Selección. También trascendió que uno de los citados podría ser Leandro Petersen, director de Marketing y Comercialización de la AFA. Voceros de la entidad negaron que haya recibido la convocatoria y señalaron que se ocupa de la estrategia de marca, pero no firma contratos ni administra fondos.

Otro nombre mencionado como posible testigo es Juan Pablo Beacon, quien ocupó un lugar de confianza junto a Toviggino dentro de la asociación. Representantes de Socios.com, una de las empresas que patrocinó a la Selección, ya brindaron información. No existe una confirmación oficial sobre la lista completa de personas convocadas.

Los giros desde Carbello y SOMA hacia Estados Unidos

Documentación incorporada en una investigación argentina registró transferencias por casi US$700.000 desde Carbello SRL y SOMA SRL hacia TourProdEnter. Los giros siguieron una dirección inversa al circuito comercial habitual, debido a que la empresa de Florida recaudaba fondos en el exterior como representante de la AFA. Fuentes judiciales consultadas plantearon dudas sobre los servicios que habrían respaldado esos pagos.

Carbello emitió el 25 de junio de 2025 una factura de exportación por 10.000 euros a favor de TourProdEnter. SOMA registró once comprobantes por un total de 37.700 euros y US$613.800. La información surgió de registros aportados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y bancos privados.

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Esas operaciones fueron examinadas por la Fiscalía Federal de Santiago del Estero. En abril, el juez Sebastián Argibay consideró que las pruebas reunidas no alcanzaban para ordenar detenciones ni llamar a indagatoria a Toviggino, su esposa y otros investigados. No se informó si los movimientos de Carbello y SOMA ya fueron incorporados formalmente a la investigación estadounidense.

El nombre de Diego Lucero figura en la citación que solicita entregar comunicaciones y registros. Lucero fue socio de Real Central SRL, compañía que luego quedó en manos de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, vinculados en la causa argentina con una mansión de Pilar valuada en US$17 millones. Su aparición en el requerimiento estadounidense no supone una acusación en su contra.

Tapia y Toviggino aparecen en los pedidos de documentación

Los fiscales estadounidenses analizan la relación de Tapia y Toviggino con TourProdEnter y con los movimientos administrados por la empresa. Ambos dirigentes son mencionados en las órdenes dirigidas a los testigos, que deben aportar las comunicaciones que hayan mantenido con ellos. Hasta ahora, el Departamento de Justicia no anunció cargos contra el presidente ni contra el tesorero de la AFA.

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La pesquisa en Estados Unidos es independiente de los expedientes abiertos en la Argentina. Aunque algunas personas, sociedades y operaciones aparecen en ambas jurisdicciones, las autoridades analizan posibles delitos diferentes. Las decisiones adoptadas por los tribunales argentinos no clausuran la investigación que se desarrolla en Florida.

También circularon versiones sobre un supuesto secuestro del teléfono de Tapia durante su permanencia en Estados Unidos. La AFA negó que los investigadores le hubieran retenido el dispositivo u otros equipos electrónicos. Las autoridades fronterizas pueden requerir la revisión o copia de información, pero no se confirmó que ese procedimiento se haya aplicado al dirigente.

En Florida tramita además una demanda civil de VID Music Group por la ausencia de Lionel Messi en un amistoso contra Venezuela. La promotora reclama US$7 millones por un presunto incumplimiento contractual. Ese litigio es distinto de la investigación penal sobre las operaciones bancarias de TourProdEnter.