Quién es Guillermo Tofoni, el empresario que denunció a Tapia y Toviggino en Estados Unidos

La intrincada trama judicial de investigaciones a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, titular y tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino, que se está desarrollando en Estados Unidos comenzó con una denuncia por irregularidades en los contratos por los derechos de televisación, auspicios y manejo de amistosos de la Selección argentina. El hombre detrás de esa acción judicial es Guillermo Tofoni, quien estuvo a cargo de algunos de esos derechos hasta poco después del Mundial de Qatar.

En enero pasado, Tofoni denunció penalmente a Pablo Toviggino por presuntas amenazas y supuestos desvíos de fondos vinculados a la estructura comercial del organismo.

La ruta del dinero AFA: sospechas sobre movimientos irregulares en Estados Unidos

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Tofoni tenía un contrato de representación exclusiva para organizar y comercializar partidos amistosos de la Selección desde los tiempos en que la AFA era manejada por Julio Humberto Grondona, quien murió en 2014. Según su versión, después del Mundial de Qatar 2022 la AFA desconoció ese acuerdo y lo reemplazó por otras empresas como TourProdEnter, vinculada a Javier Faroni.

Tofoni sostiene que esta maniobra esconde un importante desvío de fondos, donde millones de dólares que debían ingresar a la AFA terminaron en cuentas offshore sin rendición clara. Tofoni presentó documentación obtenida mediante el mecanismo de “discovery” que reveló movimientos por cientos de millones de dólares. Esto es lo que investiga hoy el FBI y la Justicia de Estados Unidos, bajo las figuras de lavado de activos y administración fraudulenta.

Tofoni, del arco de Chacarita a los negocios de la FIFA

Tofoni se vinculó con el fútbol desde chico, y desde adentro de la cancha: fue arquero de las divisiones inferiores de Chacarita Juniors. En los años 90 se vinculó a la empresa Torneos y Competencias, una de las principales productoras de contenidos deportivos de América Latina, donde se dedicó a la generación y comercialización de derechos de televisión. Así, en 1999 se convirtió en uno de los primeros agentes FIFA de Latinoamérica, una licencia que lo habilita a representar jugadores, clubes y federaciones en la intermediación de transferencias y contratos internacionales.

Durante más de 15 años, entre 2006 y 2022 mantuvo contratos con la AFA para la organización y comercialización de partidos amistosos de la Selección Argentina. A través de su empresa World Eleven gestionó decenas de encuentros en el exterior, avalados por el entonces todopoderoso presidente de la FIFA, Julio Humberto Grondona. Su rol creció en la comercialización de paquetes de TV y en la gestión de derechos de imagen.

El rol de Tofoni como impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas

Con el tiempo, el empresario expandió su actividad hacia la intermediación de jugadores y la creación de sociedades vinculadas a clubes. En esa línea, es uno de los impulsores de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Argentina, una figura jurídica que permite que los clubes de fútbol funcionen como empresas privadas con capital de inversores.

En Argentina, la ley actual no las habilita de manera plena para los clubes asociados a la AFA, aunque el gobierno de Javier Milei impulsó su implementación a través de decretos que luego fueron suspendidos por la Justicia.

Quién es Javier Faroni, el empresario teatral argentino en la mira del FBI por sus negocios con la AFA

Tofoni es uno de los principales impulsores de las SAD en el fútbol argentino; participó en reuniones con funcionarios del gobierno y con inversores extranjeros, y defendió el modelo como una forma de profesionalizar la gestión y atraer inversiones.

Con la denuncia y la pelea abierta con Tapia y Toviggino, Tofoni se posiciona como un actor clave en la disputa por el control económico del fútbol argentino, una de las grandes cajas del país.

MB/fl