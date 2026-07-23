Quién es Javier Faroni, el empresario teatral argentino en la mira del FBI por sus negocios con la AFA

Javier Faroni es una figura conocida desde hace décadas en el ambiente artístico argentino. Dueño de una extensa trayectoria como productor teatral, también desarrolló una carrera política y, en los últimos años, consolidó un estrecho vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a partir de distintos negocios internacionales. Ese entramado comercial .es objeto de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, con participación del FBI.

La pesquisa busca determinar cómo se administraron millonarios ingresos provenientes de contratos comerciales de la AFA y si parte de esas operaciones pudo haber infringido leyes estadounidenses, debido a que los movimientos financieros se realizaron a través del sistema bancario de ese país.

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Javier Faroni, del teatro a los negocios con la AFA

Faroni construyó su nombre como uno de los principales productores teatrales del país. A lo largo de su carrera estuvo detrás de decenas de obras protagonizadas por las figuras más importantes del espectáculo argentino, tanto en la avenida Corrientes como en las temporadas de Mar del Plata y Villa Carlos Paz.

Además de su actividad empresarial, también incursionó en la política. Entre 2015 y 2019 fue diputado provincial por la provincia de Buenos Aires, aunque nunca abandonó sus emprendimientos privados.

Con el correr de los años amplió sus actividades hacia el mundo del deporte. Allí comenzó a participar en distintos acuerdos comerciales relacionados con la AFA, especialmente a través de la firma TourProdEnter LLC, una empresa que actuó como agente comercial para administrar los ingresos provenientes de contratos internacionales de la AFA.. Ese rol es precisamente uno de los aspectos que ahora analizan los investigadores estadounidenses.

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La investigación del FBI sobre los negocios internacionales

El Departamento de Justicia de Estados Unidos abrió una investigación para reconstruir el recorrido de cientos de millones de dólares generados por contratos comerciales internacionales de la AFA. De acuerdo con la información publicada por distintos medios nacionales, fiscales federales y agentes del FBI comenzaron a reunir documentación y tomar declaraciones para determinar cómo se manejaron esos fondos y cuál fue la participación de las distintas empresas involucradas.

En ese expediente aparece TourProdEnter LLC, la sociedad la sociedad registrada a nombre de su esposa, Erica Gillette, y vinculada comercialmente a Faroni.

Los investigadores buscan establecer si parte del dinero circuló mediante operaciones que puedan configurar delitos bajo la legislación estadounidense, ya que las transacciones habrían utilizado el sistema financiero de ese país.

Uno de los puntos que concentra la atención de la investigación es el patrimonio inmobiliario del empresario. Según trascendió, el FBI analiza la compra de al menos cuatro propiedades de alta gama ubicadas en el sur de Florida, adquiridas entre 2022 y 2025 por Faroni y su esposa, Erica Gillette.

Las operaciones inmobiliarias superarían los 11 millones de dólares y, según la investigación, habrían sido realizadas mediante distintas sociedades comerciales relacionadas con el matrimonio, entre ellas TourProdEnter LLC.

El objetivo de los investigadores es determinar el origen de esos fondos y establecer si existe alguna relación con el dinero administrado en el marco de los contratos internacionales de la AFA.

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La causa también tiene un capítulo en Argentina

La investigación estadounidense tiene antecedentes en la Justicia argentina. Desde fines de 2025 se tramita un expediente que analiza el recorrido de fondos vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino y a las empresas que participaron en la administración de contratos comerciales internacionales.

Como parte de esa causa, en diciembre pasado se realizó un allanamiento en la vivienda de Faroni, ubicada en Nordelta, donde la Justicia secuestró documentación considerada de interés para el expediente.

Las investigaciones avanzan en paralelo en ambos países y parte de la documentación incorporada en una jurisdicción también resulta de interés para la otra.

Sin imputaciones, pero bajo la lupa

Hasta el momento, Javier Faroni no fue imputado formalmente en Estados Unidos. Sin embargo, su nombre figura entre los principales actores analizados por los fiscales federales debido a su participación en la estructura comercial que administró contratos internacionales de la AFA.

Mientras avanza la investigación, el empresario mantuvo un perfil bajo, aunque fue visto durante la participación de la Selección argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una presencia que volvió a despertar interrogantes en medio del avance del expediente.

CS