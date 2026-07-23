La causa por presuntas estafas contra el conductor y exdiputado Claudio Morgado y su pareja, Vanesa Moreno, comenzará a debatirse en un juicio previsto para noviembre de este año. En ese contexto, Bárbara García, una de las dos denunciantes cuyos casos llegaron a esta instancia, cuestionó la decisión de ordenar una nueva pericia psiquiátrica sobre la mujer y sostuvo que se trata de una medida "innecesaria".

"Es innecesario y agotador. La pericia oficial no perdió validez. Si realmente hubiera estado en duda, nunca se habría elevado la causa a juicio oral", afirmó García en diálogo con este medio. La periodista, que fue compañera de Morgado en Extra TV!, denunció en 2024 haber sido víctima de una presunta maniobra en la que la esposa del exlegislador le ofreció ropa deportiva a precios bajos, que nunca recibió.

Caso Claudio Morgado: antes del juicio, ordenan rehacer la pericia psiquiátrica de su pareja en la causa por estafas

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Desde el inicio, el también extitular del extinto INADI declaró que no estaba al tanto de los mensajes que le había enviado Moreno y explicó que ella padece un cuadro de bipolaridad que la habían llevado a pensar que tenía productos que jamás tuvo y realizar transacciones irreales. A pesar de ello, el informe de la perito oficial Roxana Lugarini, realizado en 2025, concluyó que la mujer “comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones”.

La defensa de Morgado contrató al psiquiatra forense Rafael Herrera Milano, quien presentó un contrainforme que señaló una serie de errores técnicos y omisiones en el estudio. A raíz de ello, en mayo pasado, el Juzgado de Garantías Nº 3 ordenó rehacer el examen en el marco de la instrucción suplementaria, dentro de un plazo de 120 días, para determinar si es o no "imputable".

Entre otros puntos, el documento cuestionó la metodología utilizada y sostuvo que no se habían considerado el Certificado Único de Discapacidad (CUD) -actualizado hasta 2030- ni el tratamiento psiquiátrico que ella recibió tras los hechos denunciados, antes de la pericia. Sobre esto, García mencionó que la misma "sigue firme", el nuevo estudio sería para aclarar una serie de puntos del inciso y que la Justicia "consideró suficiente toda la prueba reunida".

Claudio Morgado y Vanesa Moreno.

Según el requerimiento de la fiscal María Paula Hertrig, las maniobras habrían comenzado en marzo de 2024. La acusada ofrecía indumentaria deportiva, computadoras, celulares y otros artículos a valores muy inferiores a los del mercado, argumentando que los conseguía a través de familiares que trabajaban para empresas internacionales.

“La mercadería no existió y en consecuencia nunca fue entregada, desvaneciéndose de este modo la puesta en escena articulada por los acusados, generando con su ilícito accionar un detrimento patrimonial”, añadió la funcionaria judicial, que imputó a Moreno como autora material de "estafas reiteradas" y al expresentador de Televisión Registrada (TVR) como partícipe necesario.

La acusación de García y la defensa de Morgado

Según la investigación, García abonó en ese entonces $435.000 en diferentes transferencias y Delfina Rogers -novia de un amigo del hijo de la periodista- otros $2.270.000 por mercadería que nunca existió. Sin embargo, habría decenas de damnificadas, no solo por las supuestas estafas en 2024, sino también por otros hechos que habrían ocurrido años antes.

"Hay un grupo de Whatsapp, somos entre 40 y 50. También hay una comunidad en Facebook. Confié porque él era mi compañero de trabajo. Ella sabía que yo hacía actividad física y me ofrecía zapatillas y ropa. Todo parecía absolutamente normal", dijo al recordar que el contacto con ella se produjo por la relación laboral que mantenían en el programa de Santiago Cúneo.

Bárbara relató que incluso recomendó las "ofertas" a familiares y conocidos hasta que su hermano, Camilo García, le envió un informe de investigación de Telenoche del año 2022 sobre denuncias similares contra Morgado y su pareja. "Les pedí que me devolvieran el dinero. Primero negaban todo y después apareció la explicación de que Vanesa tenía un problema de salud mental. Hice un video que se hizo viral y ahí me escribieron más de 30 personas contando que habían sido estafadas con la misma modalidad".

Bárbara García.

Tras confirmarse la realización de otra pericia, Morgado rechazó las acusaciones y destacó que el estudio omitió aspectos centrales de la situación de salud de su esposa. "El primero no contempló el certificado de discapacidad que tiene y cuando lo hicieron, había pasado más de un año y medio del episodio que derivó en su internación", por lo que, según indicó, no se tuvo en cuenta "que ya llevaba un tratamiento con psiquiatra, psicólogo, centro de día y medicación crónica".

El nuevo examen será en los próximos meses y tendrá un perito de parte diferente, según pudo averiguar PERFIL.

Además, el conductor dijo que a varias personas les había devuelto el dinero y que inició una demanda por "injurias y calumnias" contra la empresa Artear y periodistas de Telenoche por el informe emitido en 2022. El juicio iniciará en agosto próximo y García anticipó que tanto ella como otras personas que acusaron a la pareja por estafas estarán presentes como testigos.

Otras denuncias

Para la fiscalía, Morgado tuvo un papel determinante en las maniobras porque la confianza que inspiraba entre compañeros de trabajo y conocidos permitió generar credibilidad sobre las ofertas que luego derivaban en las transferencias de dinero. "No solamente fui estafada yo, sino gente en nombre mío; Morgado dice que no sabía nada pero son dos ladrones", agregó García.

Entre otros testimonios incorporados se encuentra el de la periodista de investigación y escritora Ivy Cangaro, que señaló que fue víctima de un "sistema de engaños" basado en el ofrecimiento y compra de productos que nunca llegaban. También relató que supuestamente Moreno le había contado que había padecido leucemia y en ese momento necesitaba dinero porque había tenido una recaída.

La baterista Andrea Álvarez también denunció haber sido engañada. La exintegrante de Viuda e hijas de Roque Enroll y colaboradora de Soda Stereo se manifestó en su cuenta de X e indicó que nunca le habrían "devuelto los 1.800 dólares" que le transfirió por dos computadoras. "Comenzó a ponerme una excusa diaria; el modus operandi era usarlo a él de garantía", puntualizó en ese entonces.

FP/DCQ