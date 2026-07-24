La AFA frente al espejo: una investigación que avanza en Miami y se empantana en Argentina

Hay historias que se explican mejor por comparación. La investigación sobre los negocios de la AFA es una de ellas. Basta mirar lo que ocurre a ambos lados del continente para advertir que el caso avanza a dos velocidades completamente distintas.

En Estados Unidos la causa no deja de sumar capítulos. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, encabezada por Michael Berger, continúa ampliando el expediente, cita nuevos testigos y exige documentación. Para la semana próxima está prevista una audiencia que genera especial expectativa por la declaración de un testigo cuya identidad permanece bajo reserva. Al mismo tiempo, el tribunal requirió contratos, registros comerciales y movimientos financieros vinculados con TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni; con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; con Pablo Toviggino; con Diego Lucero y con otros protagonistas de una trama que gira alrededor de la comercialización de los activos más valiosos del fútbol argentino.

La Justicia de Estados Unidos avanza contra "Chiqui" Tapia: afirman que fue citado a declarar

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La hipótesis que intenta probar el Departamento de Justicia estadounidense es conocida. Se investiga si, mediante una empresa radicada en Estados Unidos, se montó un esquema que permitió canalizar cientos de millones de dólares provenientes de contratos comerciales, partidos amistosos, premios deportivos y patrocinios utilizando el sistema bancario norteamericano. El eje de la pesquisa incluye posibles delitos como lavado de activos y fraude financiero.

No es un dato menor que el dinero bajo análisis haya circulado por entidades como Bank of America, JPMorgan Chase y Citibank. Ese detalle explica por qué la Justicia estadounidense considera que tiene jurisdicción para intervenir.

También comienza a delinearse el origen de la denuncia. Distintas versiones periodísticas señalan que el empresario Guillermo Tofoni fue uno de los principales impulsores de las presentaciones que terminaron abriendo el expediente en Miami. Más allá de las disputas comerciales que pudieran existir entre los protagonistas, lo relevante no es quién denunció, sino qué logra demostrar la investigación.

La ruta del dinero AFA: el "Chiqui" Tapia en la mira por investigaciones judiciales en EE.UU.

Mientras tanto, en Argentina el panorama parece transitar un camino completamente diferente.

Las investigaciones locales permanecen atrapadas en discusiones procesales, conflictos de competencia y movimientos judiciales que, lejos de acercar una resolución, parecen alejarla. La disputa sobre qué juzgado debe intervenir, las idas y vueltas en torno al expediente vinculado con la Quinta de Pilar y las controversias alrededor del juzgado federal de Campana reflejan un escenario donde las cuestiones formales terminan desplazando al fondo del asunto.

En ese contexto aparece un elemento político que inevitablemente alimenta interrogantes.

Diversas publicaciones periodísticas sostienen que el ritmo de las investigaciones comenzó a desacelerarse en un momento que coincide con cambios dentro del Ministerio de Justicia. La coincidencia temporal, naturalmente, no constituye una prueba. Pero sí abre preguntas que hasta ahora nadie se ha ocupado de responder de manera convincente.

A esa discusión se suma la polémica por la promoción del fiscal Agustín Rubiero para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones. El hecho de que haya formado parte del Tribunal de Apelaciones de la AFA y su cercanía con el ministro Juan Bautista Mahiques fueron señalados como elementos que despertaron cuestionamientos justo cuando la causa internacional empieza a ganar intensidad.

Quién es Guillermo Tofoni, el empresario que denunció a Tapia y Toviggino en Estados Unidos

Ninguno de estos hechos demuestra, por sí mismo, la existencia de irregularidades. Pero cuando las explicaciones escasean y las coincidencias se multiplican, el terreno queda servido para las sospechas.

La paradoja es evidente. Mientras en Miami se incorporan testigos, se secuestran documentos y se reconstruye el recorrido del dinero, en la Argentina buena parte de la discusión continúa girando alrededor de quién debe investigar y no sobre qué ocurrió realmente.

Quizás sea una simple diferencia entre sistemas judiciales. Quizás no. Lo cierto es que hoy existen dos investigaciones sobre una misma historia que avanzan con ritmos completamente opuestos.

CS/ff