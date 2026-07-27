El gobernador de Corrientes respaldó a Milei en La Rural: "Un mensaje claro para un motor productivo"

En el marco de un escenario político atravesado por debates legislativos centrales en el Congreso y la discusión por el reparto de partidas presupuestarias, el gobernador Juan Pablo Valdés volvió a hacer explícito su alineamiento con la gestión del presidente Javier Milei. El mandatario provincial presenció el acto central de la 138.° Exposición Rural de Palermo desde el palco oficial y respaldó las definiciones del Jefe de Estado dirigidas al sector agroindustrial.

El gobernador de Corrientes destrabó fondos en Buenos Aires para obras clave y avanza con los puentes internacionales

A través de sus canales oficiales, el titular del Ejecutivo provincial difundió postales del encuentro en Buenos Aires y ponderó las palabras del Presidente: "Un mensaje claro para uno de los motores productivos del país. En Corrientes sabemos que el campo genera trabajo, inversión y desarrollo. Menos trabas, más producción y más oportunidades para seguir creciendo", sintetizó Juan Pablo Valdés.

El aval político del mandatario correntino se produce en un contexto de aceitada sintonía institucional con la Casa Rosada. En sus últimas gestiones ante el jefe de Gabinete, Diego Santilli, la provincia logró destrabar garantías de financiamiento para proyectos de infraestructura estratégica, entre los que se destacan la construcción del puerto de Lavalle, la modernización del aeropuerto de Paso de los Libres y diversas obras viales y puentes.

El gobernador de Corrientes firmó un convenio con Nación y sumó embarcaciones para uso provincial

A esto se sumó la firma del convenio con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) para la cesión de una flota de embarcaciones operativas de uso provincial.

Recorrida por el stand institucional y balance de la muestra

Durante su permanencia en el predio ferial del barrio porteño de Palermo, el gobernador recorrió el espacio promocional de la provincia, que incluyó intervenciones culturales de chamamé y degustaciones gastronómicas impulsadas por la Asociación de Búfalos del Iberá.

Valdés calificó la participación correntina como "una gran semana", resaltando las distinciones obtenidas por los establecimientos locales en las pistas de jura de las razas ovinas, equinas y bubalinas. "Cuando todos los correntinos entendemos que cada uno tiene que hacer su trabajo, se siente el empuje de una provincia que busca crecer, estar mejor y seguir apostando al desarrollo y a la producción", remarcó.

Cómo operarán en Corrientes las embarcaciones cedidas por el Gobierno nacional

Finalmente, el mandatario ratificó la decisión política de articular esquemas de trabajo junto a los municipios y el empresariado privado con el objetivo de consolidar un modelo productivo que fomente la inversión y la generación de mano de obra local en el territorio provincial.