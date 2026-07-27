Abel Pintos cerró la Bienal 2026 ante 300.000 personas en una noche histórica

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 concluyó este domingo con una convocatoria multitudinaria y el recital de Abel Pintos, quien se presentó ante unas 300.000 personas en el predio del Domo del Centenario y el Parque 2 de Febrero, según el balance difundido por la Policía del Chaco.

Desde las primeras horas de la tarde, familias, turistas y visitantes de distintos puntos de la provincia y la región comenzaron a ocupar los sectores cercanos al escenario central, los stands y los espacios de circulación. La concentración fue creciendo hasta alcanzar su punto máximo durante el espectáculo del artista bahiense, encargado de cerrar una edición que durante diez días combinó escultura, música, danza, congresos, exposiciones y actividades gratuitas.

El concierto comenzó alrededor de las 21.30 y se convirtió en la última gran postal de la Bienal 2026. Frente a una multitud, Abel Pintos recorrió diferentes momentos de su carrera y compartió canciones que fueron acompañadas por el público de principio a fin.

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“Es difícil explicar la emoción de tocar en casa”

Durante el recital, Pintos se tomó unos minutos para expresar lo que significaba regresar al Chaco y ser el encargado de clausurar uno de los principales acontecimientos culturales del país.

“Siento mucha emoción, siento muchas emociones distintas, tengo muchas razones para sentirme así de emocionado. Es difícil de explicar y de poner en palabras la emoción de tocar en casa”, expresó desde el escenario.

El cantante también agradeció la invitación y destacó el crecimiento alcanzado por la Bienal Internacional de Escultura, cuya edición 2026 registró una convocatoria sin precedentes durante su jornada final. “La oportunidad que me dan de poder hacer el cierre de este evento tan maravilloso que amamos y respetamos. Realmente es increíble lo que ha pasado en esta edición. Se lo merecen”, afirmó, en reconocimiento a quienes participaron de la organización.

La presentación tuvo, además, un valor especial para el músico, debido a que forma parte de las celebraciones por sus 30 años de trayectoria artística. “También la emoción de poder venir a celebrar mis 30 años de carrera con un público que me conoce muy bien y desde hace muchos años, y que me ha acompañado en este camino todo este tiempo”, señaló antes de continuar con el espectáculo.

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Una convocatoria que desbordó el predio

La masiva llegada de visitantes obligó a reforzar el operativo de seguridad, tránsito y prevención en los alrededores del Parque 2 de Febrero, el Domo del Centenario y las principales vías de acceso.

De acuerdo con la estimación final de la Policía, unas 300.000 personas circularon por el sector durante el domingo. El conteo incluyó tanto al público concentrado frente al escenario principal como a quienes permanecían en los stands, patios gastronómicos y demás espacios del predio.

La cantidad de asistentes convirtió al recital de Abel Pintos en uno de los espectáculos con mayor convocatoria de la historia reciente de Resistencia y coronó una Bienal que también había registrado una fuerte afluencia de público durante las jornadas anteriores.

Más de cien personas se extraviaron y fueron localizadas

Como parte del operativo, las fuerzas de seguridad intervinieron ante el extravío de 23 personas mayores de edad y 92 menores durante la jornada de clausura. Todos fueron encontrados y entregados a sus familiares después de las verificaciones de identidad correspondientes.

El informe oficial indicó además que, desde el inicio del evento, se realizaron 170 intervenciones dentro del dispositivo preventivo desplegado en el predio.

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A pesar de la magnitud de la concentración, las autoridades señalaron que no se registraron incidentes de gravedad durante la noche. El operativo incluyó efectivos distribuidos en turnos, controles vehiculares, patrullajes, asistencia a visitantes y tareas de ordenamiento del tránsito.

El final de diez días de arte y cultura

El recital gratuito marcó el cierre definitivo de una edición que reunió en Resistencia a escultores de diferentes países, quienes trabajaron sus obras a cielo abierto y en contacto permanente con el público.

Además del certamen central, la programación incluyó exposiciones, encuentros de artesanos, propuestas de arte indígena, actividades académicas, talleres y espectáculos musicales. Las obras creadas durante la competencia pasarán a integrar el patrimonio escultórico urbano de la capital chaqueña.

Con una multitud cantando junto a Abel Pintos y un predio colmado hasta el final, la Bienal del Chaco 2026 bajó el telón de una edición marcada por la masividad y comenzó el camino hacia la convocatoria de 2028, cuando el encuentro celebrará los 40 años de su primera realización.