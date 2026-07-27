El chileno Mauricio Guajardo ganó la Bienal del Chaco 2026 con “Cubo Etéreo”

El escultor chileno Mauricio Guajardo se consagró como el gran ganador de la Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 gracias a su obra “Cubo Etéreo”, realizada ante el público durante el certamen desarrollado en el predio del Domo del Centenario y el Parque 2 de Febrero, en Resistencia.

La ceremonia de premiación reunió a artistas, autoridades y visitantes frente al escenario central, donde se dieron a conocer las decisiones del jurado, de los propios escultores, de los niños y del público que acompañó una de las ediciones más convocantes de la historia del encuentro cultural.

Guajardo recibió el Primer Premio Nuevo Banco del Chaco, máximo reconocimiento de la competencia internacional. El artista chileno había sido seleccionado entre más de 439 postulantes de distintos países para participar de una edición en la que diez creadores trabajaron a cielo abierto y transformaron bloques de mármol y estructuras metálicas en nuevas piezas para la ciudad.

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Bulgaria y Ucrania completaron el podio

El segundo lugar fue para el escultor búlgaro Georgi Minchev, autor de “Fragmento de algo más grande”, quien recibió el premio otorgado por el Poder Legislativo de la Provincia del Chaco.

El Tercer Premio OSDE, en tanto, quedó en manos de la representante de Ucrania Lyudmyla Mysko, por su obra “Metaestructura”. La artista también recibió una segunda distinción elegida por sus propios colegas.

De esta manera, los principales premios del certamen fueron distribuidos entre representantes de Chile, Bulgaria y Ucrania, en una competencia marcada por la diversidad de técnicas, lenguajes y miradas artísticas.

Los premios de los escultores, el público y los niños

Además de los reconocimientos principales, la organización entregó tres distinciones especiales que forman parte de la tradición de la Bienal del Chaco.

El Premio de los Escultores “Efraín Boglietti” fue compartido por Anna Rasinska, de Polonia, por su obra “Fiat Lux (Hágase la luz)”, y por la ucraniana Lyudmyla Mysko, creadora de “Metaestructura”.

Por su parte, el Premio del Público “Juan Alberto García” fue para el artista bielorruso Alex Sorokin, quien presentó la escultura “Movimiento Cuántico II”.

La mirada infantil también tuvo un lugar destacado en la premiación. El Premio de los Niños “Reinaldo O. Martínez” fue otorgado al representante de Uzbekistán Ulash Urakov, por su trabajo titulado “Poesía”.

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La lista completa de ganadores

Primer Premio Nuevo Banco del Chaco: Mauricio Guajardo, de Chile, por “Cubo Etéreo”.

Segundo Premio Poder Legislativo del Chaco: Georgi Minchev, de Bulgaria, por “Fragmento de algo más grande”.

Tercer Premio OSDE: Lyudmyla Mysko, de Ucrania, por “Metaestructura”.

Premio de los Escultores “Efraín Boglietti”: Anna Rasinska, de Polonia, por “Fiat Lux (Hágase la luz)”, y Lyudmyla Mysko, de Ucrania, por “Metaestructura”.

Premio del Público “Juan Alberto García”: Alex Sorokin, de Bielorrusia, por “Movimiento Cuántico II”.

Premio de los Niños “Reinaldo O. Martínez”: Ulash Urakov, de Uzbekistán, por “Poesía”.

Diez nuevas obras para el museo a cielo abierto

Las diez esculturas creadas durante el encuentro pasarán a formar parte del patrimonio artístico urbano de Resistencia, reconocida como Capital Nacional de las Esculturas.

Con estas nuevas incorporaciones, la ciudad alcanza las 741 obras emplazadas en calles, avenidas, bulevares, plazas y espacios públicos, consolidando un circuito cultural que distingue a la capital chaqueña a nivel nacional e internacional.

La edición 2026 también contó con actividades académicas, exposiciones, encuentros de artesanos, propuestas vinculadas con el arte indígena, espectáculos musicales y espacios destinados a instituciones y emprendimientos de la región.

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Según el balance de la Policía del Chaco, más de un millón de personas circularon por el predio a lo largo del evento, mientras que la jornada de clausura, encabezada por el recital de Abel Pintos, habría reunido aproximadamente a 300.000 asistentes.

La Bienal ya piensa en su edición aniversario

Durante la ceremonia también se anunció formalmente el inicio del camino hacia la Bienal Internacional de Escultura 2028, una edición especialmente significativa porque se cumplirán 40 años del primer concurso realizado en 1988 en la Plaza 25 de Mayo.

La próxima convocatoria buscará celebrar las cuatro décadas de una iniciativa que comenzó como una competencia artística y terminó convirtiendo a Resistencia en uno de los principales centros de escultura pública de América Latina.