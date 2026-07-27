Cómo fue el operativo para hallar a una menor en Corrientes: hay un camionero detenido

Un operativo policial y judicial de alta complejidad desplegado en Corrientes tuvo un desenlace favorable tras el hallazgo con vida de una adolescente de 17 años que permanecía desaparecida desde el pasado viernes. La pesquisa, que requirió la activación del protocolo nacional Alerta Sofía, derivó en la aprehensión de un camionero de 32 años imputado por la presunta privación ilegítima de la libertad de la menor.

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La investigación se inició de forma inmediata el viernes tras la denuncia radicada por la madre de la joven ante la Fiscalía de Feria de la ciudad de Curuzú Cuatiá, a cargo del fiscal Oscar Cañete.

Según las actuaciones judiciales, la menor se había subido a las 8 de la mañana a un vehículo de carga a las afueras de la localidad curuzucuateña y se dirigió hacia la zona del cruce conocido como Cuatro Bocas, en jurisdicción de Monte Caseros.

En ese nodo vial, la adolescente abordó un segundo camión conducido por el sospechoso, identificado formalmente como Agustín Romero, oriundo de la localidad de Montecarlo, Misiones. De acuerdo con la declaración testimonial brindada por la víctima tras su reaparición, el chofer la habría retenido contra su voluntad en la cabina del rodado por un lapso superior a las 24 horas.

Rastreo satelital y detención en la frontera

El quiebre de la causa se produjo mediante las diligencias ejecutadas por el fiscal Cañete en conjunto con la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco).

El organismo técnico detectó el impacto del teléfono celular de la menor en las antenas de telefonía móvil de la ciudad de Paso de los Libres. Ante el riesgo inminente de un cruce fronterizo no habilitado, las autoridades nacionales activaron el protocolo Alerta Sofía.

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De manera simultánea, la joven logró descender del camión sobre la Ruta Nacional 117, en el acceso a la localidad fronteriza, y compartió su ubicación en tiempo real con su madre. Agentes de la Policía de Corrientes acudieron al rescate de la adolescente, brindándole asistencia médica e institucional inmediata.

Con los datos aportados sobre el vehículo, la fuerza provincial montó un dispositivo de cerrojo que culminó con la detención de Agustín Romero en una playa de estacionamiento para transportes de carga, ubicada en las inmediaciones del Puente Internacional Agustín P. Justo - Getúlio Vargas.

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Dado que el predio ya había sido inspeccionado previamente por los uniformados, la fiscalía supone que el acusado intentó ocultarse en el sector tras liberar a la víctima. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia.