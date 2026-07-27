Alerta por la crecida del río Uruguay: Prefectura pide extremar las precauciones para la navegación

Frente al incremento extraordinario del caudal del río Uruguay en Corrientes, la Prefectura Naval Argentina (PNA) emitió un comunicado oficial dirigido a la comunidad y a los navegantes deportivos, solicitando extremar las medidas de seguridad durante la navegación. La crecida generó el desprendimiento de una importante masa de ramas, troncos y vegetación flotante que representan un severo peligro para la navegabilidad del tramo fluvial.

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Desde la fuerza federal recomendaron transitar a velocidad reducida y mantener una vigilancia estricta para divisar los obstáculos a distancia. Asimismo, Prefectura desaconsejó enfáticamente la navegación nocturna debido a que la falta de visibilidad imposibilita la detección oportuna de elementos flotantes arrastrados por la corriente, incrementando el riesgo de colisiones o varaduras.

Panorama en Santo Tomé y Paso de los Libres

La situación hidrográfica presenta matices según la zona del curso hídrico. En la ciudad de Santo Tomé, luego de alcanzar un pico máximo, el río inició una tendencia descendente y se ubicó en los 11,96 metros.

Pese a la paulatina mejora en los registros, el municipio mantiene la guardia activa y confirmó que se registran tres familias autoevacuadas en centros de asistencia comunitaria.

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Por el contrario, la situación se complejiza aguas abajo. En la localidad de Paso de los Libres, el caudal mantiene una firme tendencia ascendente y los reportes emitidos durante la mañana de este lunes ubican el nivel del agua en 7,96 metros.

La cifra supera el umbral de alerta y ubica al puerto a tan solo 54 centímetros de la fase de evacuación.

Ante este escenario de emergencia, la Municipalidad de Paso de los Libres dispuso el cierre preventivo del tránsito peatonal y vehicular en el acceso a la avenida Costanera, con el fin de resguardar la seguridad de la población y monitorear la evolución del fenómeno hídrico sobre la margen del río Uruguay.