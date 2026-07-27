Sorpresa en el Iberá: avistaron a la yaguareté Yasy en la ventana de una estancia

Un nuevo encuentro cercano con la fauna autóctona sorprendió a un grupo de visitantes que recorría los ecosistemas del Parque Nacional Iberá. En las inmediaciones de la Estancia Rincón del Socorro, vecina al tradicional Portal Laguna Iberá, turistas y trabajadores rurales avistaron a Yasy´i (palabra que significa Luna en idioma guaraní), una de las hembras más reconocidas que integran la población de más de 50 yaguaretés que ya habitan en estado silvestre y en libertad dentro del humedal.

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El felino transitó con tranquilidad por el predio rural, lo que permitió que los presentes registraran el momento a distancia. Desde las plataformas oficiales del Parque Nacional Iberá difundieron las imágenes y remarcaron que cada aparición en zonas de uso público o de hospedaje representa una oportunidad para concientizar sobre el manejo y la conducta responsable que deben mantener los contingentes ante la presencia de grandes predadores.

"Los grandes felinos son esquivos por naturaleza y evitan acercarse de forma directa a las personas. Ante un encuentro fortuito, la recomendación principal es mantener siempre una distancia prudente, no realizar movimientos bruscos y permitir que el ejemplar continúe su trayectoria sin interferencias", explicaron desde el área protegida.

Además, enfatizaron que está estrictamente prohibido alimentar a los animales o intentar atraerlos, dado que altera el comportamiento natural de la especie y pone en riesgo los proyectos de reintroducción.

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Protocolo de visita responsable en temporada alta

El avistamiento coincidió con el pico de las vacaciones de invierno, un período en el que los portales de acceso al ecosistema correntino operan con niveles de ocupación hotelera que alcanzan el 80%, con epicentro en la localidad de Colonia Carlos Pellegrini.

Para garantizar la coexistencia armónica entre el flujo turístico y la fauna silvestre, la Administración de Parques Nacionales (APN) coordinó una serie de reuniones operativas con la Cámara de Turismo del Iberá para diseñar un esquema de manejo complementario al que rige en el Parque Provincial.

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Este protocolo contempla pautas específicas para el tránsito en senderos donde se registre la presencia recurrente de ejemplares como Yasy o el macho Ombú, priorizando las caminatas en grupos reducidos, el acompañamiento de guías locales capacitados y la delimitación de perímetros de avistaje seguro.