Zdero: “Nos tratan de marginales, pero Chaco tiene el evento de arte más importante del país”

La Bienal Internacional de Escultura del Chaco 2026 finalizó con la entrega de premios a los artistas participantes, un espectáculo de luces y drones y el anuncio oficial de la edición 2028, cuando el encuentro celebrará cuatro décadas desde su primera realización.

Durante la ceremonia de cierre, el gobernador Leandro Zdero realizó un balance del evento y destacó su crecimiento, la convocatoria alcanzada y el impacto generado en la actividad cultural, turística y económica de la provincia.

“Muchas veces nos tratan de marginales, pero Chaco tiene el evento más importante del arte de toda la Argentina y eso nos enorgullece. Nos posiciona en el mapa de la cultura nacional y demuestra de qué somos capaces”, afirmó el mandatario.

Zdero sostuvo que la Bienal representa mucho más que la incorporación de nuevas obras al patrimonio público de Resistencia, debido a que durante su desarrollo confluyeron diferentes expresiones artísticas y actividades destinadas a públicos diversos.

El chileno Mauricio Guajardo ganó la Bienal del Chaco 2026 con “Cubo Etéreo”

“Nos quedan obras extraordinarias de artistas internacionales y un enorme acervo cultural. No fueron solamente esculturas, sino también música, danza, clínicas de arte y todas las expresiones culturales que hicieron de Resistencia una verdadera capital del arte”, señaló.

El Gobierno ya trabaja en la Bienal 2028

El gobernador remarcó que la organización fue posible mediante el trabajo conjunto del Gobierno del Chaco, la Municipalidad de Resistencia, la Fundación Urunday y empresas del sector privado. También anticipó que comenzaron las primeras gestiones para preparar la próxima edición.

La Bienal 2028 tendrá un significado especial, ya que se cumplirán 40 años del concurso realizado por primera vez en 1988, iniciativa que posteriormente se consolidó como uno de los principales encuentros de escultura pública del país.

“Es el evento más relevante en materia de arte de nuestro país. Hay que seguir trabajando para ampliarlo sin perder su esencia, porque el corazón de esta Bienal sigue siendo el Mundial de Esculturas”, expresó Zdero.

El desafío, según indicaron las autoridades y los organizadores, será ampliar la propuesta cultural y mejorar los servicios para los visitantes sin desplazar al certamen internacional de escultura como actividad central.

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El impacto económico será evaluado por la UNNE

Otro de los aspectos destacados por Zdero fue el movimiento económico producido durante los días de la Bienal, especialmente en rubros como la hotelería, la gastronomía, el transporte, el comercio y los emprendimientos locales.

El gobernador informó que la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste realiza un estudio para determinar el impacto generado por el evento en la economía provincial.

“En pocas semanas tendremos los resultados del estudio de impacto económico que realiza la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE. Es la demostración de cómo un producto cultural también se transforma en un gran producto turístico, beneficiando a la hotelería, la gastronomía, el comercio y los emprendedores”, indicó.

Zdero también valoró el vínculo que se generó entre los escultores internacionales y los visitantes durante las jornadas de trabajo a cielo abierto.

“Lo más valioso fue ver cómo los artistas pudieron compartir con la gente, tomar un mate, comer una torta frita y sentirse parte de esta provincia. Ese intercambio también hace grande a la Bienal”, manifestó.

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Nikisch destacó la capacidad organizativa de Chaco

El intendente de Resistencia, Roy Nikisch, calificó el cierre como “increíble y muy emotivo” y aseguró que el encuentro permitió demostrar la capacidad de la provincia para organizar actividades internacionales.

“Hoy le mostramos a la República Argentina que Chaco es mucho más de lo que muchas veces se dice. Somos capaces de organizar un evento internacional de esta magnitud, con miles de visitantes y un enorme trabajo silencioso de muchísimas personas que hicieron posible cada detalle”, sostuvo.

Nikisch reconoció que el resultado alcanzado durante la edición 2026 dejó una “vara muy alta” para la organización de la Bienal de 2028.

El presidente de la Fundación Urunday, José Eidman, definió a la Bienal como una construcción colectiva y recordó el legado del escultor Fabriciano Gómez, impulsor del certamen y figura central de la identidad cultural de Resistencia.

“Fue un cierre inolvidable, cargado de emociones. Esta Bienal sigue siendo un espacio para el encuentro y para mostrar lo mejor de nosotros”, expresó. Eidman destacó el trabajo realizado por los equipos encargados de la organización y confirmó que ya comenzaron los preparativos para la edición aniversario.

Mauricio Guajardo, el ganador de la Bienal 2026

El escultor chileno Mauricio Guajardo obtuvo el Primer Premio de la Bienal Internacional de Escultura 2026 por su obra “Cubo Etéreo”. Tras recibir la máxima distinción, el artista afirmó que la experiencia vivida en Resistencia había representado un reconocimiento incluso antes de conocerse el resultado del jurado.

Fabiana Moreno, la primera Embajadora Cultural de la Bienal 2026

“Estoy completamente feliz. Más allá del premio, me quedo con la experiencia, con el cariño de la gente y con todo el equipo que hizo posible esta Bienal”, afirmó Guajardo.

El chileno también destacó el patrimonio escultórico de la ciudad y la posibilidad de que su obra pase a integrar el circuito artístico urbano. “Tienen un patrimonio maravilloso que crece cada día. Haber sido parte de esto ya era un premio para mí”, señaló.

“Ganar un premio siempre emociona, porque es el fruto del trabajo. Pero la verdad es que yo ya me sentía premiado antes de recibir la medalla”, concluyó.

El segundo puesto fue para Georgi Minchev, de Bulgaria, por la obra “Fragmento de algo más grande”, mientras que el tercer premio quedó en manos de la ucraniana Lyudmyla Mysko, autora de “Metaestructura”. Durante la ceremonia también se entregaron los reconocimientos elegidos por los escultores, el público y los niños.