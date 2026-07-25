El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, sufrió un violento intento de robo en su casa de Villa La Ñata, en el partido bonaerense de Tigre. Al menos cuatro delincuentes armados ingresaron durante la madrugada al predio, pero fueron descubiertos por la custodia antes de que pudieran alcanzar la vivienda principal.

El episodio ocurrió el miércoles, cerca de las 3 de la madrugada, aunque se conoció públicamente este sábado. Los integrantes de la banda llegaron en un automóvil, tenían los rostros cubiertos con máscaras de payaso y utilizaban guantes para evitar dejar rastros.

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La investigación permitió detener en pocas horas a dos de los presuntos involucrados. Uno de ellos es Braian Orona, un expolicía bonaerense que había trabajado como custodio de Scioli durante su etapa como gobernador de la provincia de Buenos Aires y que, de acuerdo con la principal hipótesis de los investigadores, habría aportado información para ingresar a la propiedad.

Los otros dos integrantes de la banda ya fueron identificados y permanecen prófugos, mientras continúa la búsqueda de los sospechosos del intento de robo a Daniel Scioli ordenada por la Justicia.

Cómo ingresó la banda a la casa de Daniel Scioli

De acuerdo con la reconstrucción del caso, los cuatro sospechosos descendieron de un vehículo frente al domicilio de Scioli. Uno de ellos permaneció dentro del auto, mientras los otros tres se dirigieron hacia el buzón de correo ubicado junto al portón principal.

Los delincuentes tenían el dato de que en ese lugar se encontraba el mecanismo que permitía abrir la entrada. En cuestión de segundos consiguieron activar el dispositivo y entrar al terreno, lo que reforzó entre los investigadores la sospecha de que contaban con información precisa sobre la casa de Daniel Scioli y su sistema de seguridad.

Sin embargo, desde el portón hasta la vivienda principal debían recorrer una distancia considerable. Durante ese trayecto fueron detectados por los custodios que vigilaban el predio de Villa La Ñata, quienes estaban de guardia en una estructura de seguridad ubicada dentro de la propiedad.

Los agentes salieron a interceptarlos y les dieron la voz de “alto, policía”. En lugar de detenerse, uno de los sospechosos apuntó contra un custodio con una pistola calibre 9 milímetros.

En medio del intento de ingreso, los asaltantes activaron el mecanismo de cierre del portón y quedaron momentáneamente dentro del terreno. Pese a que habían conseguido atravesar la entrada principal, no pudieron aproximarse a la casa ni acceder a sus ambientes.

Ante una segunda advertencia de la custodia, los delincuentes desistieron del intento de robo. Los tres hombres corrieron hacia el portón, abandonaron el predio y subieron al automóvil donde los esperaba el cuarto integrante del grupo.

La banda escapó a alta velocidad sin llegar a robar objetos ni ingresar a la vivienda principal. Hasta el momento tampoco se informó que se hayan producido disparos o personas heridas durante el ataque a la casa de Scioli.

Dos detenidos y el vínculo de un sospechoso con Scioli

La causa quedó a cargo del fiscal Cosme Iribarren, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez, quien tomó declaración a los testigos y ordenó analizar las cámaras de seguridad de la casa de Daniel Scioli.

Las imágenes permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes, identificar el automóvil utilizado para llegar al lugar y establecer las características físicas y la vestimenta de los integrantes de la banda.

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En aproximadamente 16 horas, los investigadores lograron detener a dos de los sospechosos. El señalado como presunto líder de la banda fue identificado como Braian Orona, exintegrante de la Policía Bonaerense y antiguo custodio de Scioli hasta, al menos, 2015.

En aquel momento, Scioli se desempeñaba como gobernador bonaerense, cargo que ocupó entre 2007 y 2015. Los investigadores creen que, por su trabajo dentro del dispositivo de seguridad, Orona conocía los accesos al domicilio de La Ñata y sabía dónde se encontraba el botón que permitía abrir el portón.

El segundo detenido sería el propietario del automóvil utilizado durante el intento de robo. Su vehículo habría quedado registrado por las cámaras de seguridad y fue una de las pistas que permitieron avanzar en la investigación.

El fiscal también ordenó una serie de allanamientos en los domicilios vinculados con los sospechosos. Durante los procedimientos se secuestraron prendas de vestir y máscaras similares a las utilizadas por los delincuentes al ingresar a la propiedad.

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Los dos detenidos fueron imputados provisoriamente por robo doblemente agravado por el uso de un arma de fuego no apta, en poblado y en banda, en grado de tentativa. La investigación continúa para determinar el rol que tuvo cada uno de los integrantes del grupo y detener a los otros dos acusados.

Scioli se desempeña actualmente como secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. El dirigente fue designado nuevamente en el cargo, con carácter ad honorem, a partir del 8 de julio de 2026.