El cabo de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como Cristian Alberto Gerez, quien se desempeñaba en la División Redes Exteriores de la Superintendencia de Comunicaciones de la fuerza federal, fue asesinado de dos disparos durante un robo ocurrido el lunes por la noche en Loma Hermosa, partido de Tres de Febrero.

Sus atacantes, que se movilizaban en otra moto, le sustrajeron el vehículo y escaparon hacia la Ruta 8. El crimen quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado por la Justicia bonaerense.

Alrededor de las 20.20 sobre la calle Mariquita Sánchez de Thompson, entre Gabino Ezeiza y Río Bermejo, el hecho ocurrió cuando Gerez circulaba en motocicleta. Según reconstruyeron los investigadores, dos delincuentes que también se desplazaban en una moto se colocaron a la par de la víctima para asaltarla.

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En las imágenes registradas se muestra que uno de los sospechosos descendió del vehículo con un arma de fuego en la mano y efectuó un disparo al aire. Ante esa situación, Gerez detuvo la marcha, descendió de su moto y comenzó a retroceder con las manos en alto.

Según con la secuencia captada por las cámaras, el asaltante le exigió además la entrega de sus pertenencias personales. En ese contexto, el policía habría intentado extraer su arma reglamentaria, momento en el que el delincuente reaccionó disparándole dos veces.

Al instante, uno de los proyectiles impactó en el cráneo, provocándole una lesión cerebral fatal. El informe preliminar de la autopsia indica que murió en el acto.

Cristian Alberto Gerez era cabo de la Policía Federal Argentina

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Tras el ataque, el agresor tomó la motocicleta de la víctima y escapó junto a su cómplice. Durante la huida descartó un bolso que había sustraído en medio del robo. Ambos huyeron en dirección a la Ruta 8.

Qué se sabe de los sospechosos

La investigación comenzó bajo la órbita del fiscal Fabricio Iovine, titular de la UFI N.º 1 de San Martín. Sin embargo, la causa fue derivada posteriormente a los fiscales Fabián Hualde y Silvia Sorrentino, de la Fiscalía N.º 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, porque existen indicios de que los autores serían menores de edad.

Al momento no hay detenidos, y los investigadores trabajan con el análisis de las filmaciones y otras medidas de prueba para establecer la identidad de los atacantes.

El testimonio de una vecina

La vecina que vive a una cuadra del lugar contó que escuchó los disparos y salió a la calle: “Cuando salí me encontré con el policía ya fallecido. Empezaron a acercarse vecinos, llegaron los patrulleros y ahí nos fuimos enterando de lo que había pasado”.

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Además describió la situación de inseguridad en el barrio: “Se vive así todos los días. Todos los días te enterás de una noticia así y vivimos con esta inseguridad. Yo salgo con el perro y me vuelvo a mi casa”.

LT MV