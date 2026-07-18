Otra tragedia en la Ruta 4 en Córdoba: dos muertos por el choque entre un camión y un utilitario

La Ruta Provincial 4, en Córdoba, se ha convertido en pocos días en un sinónimo de muerte. Es que este viernes a última hora se produjo allí un nuevo choque con saldo trágico, esta vez entre un camión y una Citroen Berlingo. Fue en el kilómetro 140, a la altura de La Carlota, y los dos ocupantes del utilitario perdieron la vida, en tanto que el conductor del camión, de 42 años, sufrió lesiones leves y está fuera fuera de peligro.

No están claras las circunstancias que llevaron al choque, pero la particularidad es que se trata de un lugar muy cerca, a apenas 5 kilómetros, donde hace poco más de una semana una combi con un equipo femenino de fútbol infantil colisionó con un vehiculo particular, accidente que dejó también dos víctimas fatales, además de 15 heridas entre las nenas del equipo infantil.

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Este viernes las víctimas fatales de la Berlingo son dos hombres mayores de edad y todavía la Policia cordobesa no informó sus identidades, mientras trabaja en el caso la Fiscalía de Instrucción de La Carlota, a cargo de Romina Wisnivetzky.

En esta ocasión en la Ruta 4 trabajó personal policial, bomberos y servicios de emergencia, que asistieron a los involucrados, realizaron las pericias correspondientes y removieron los vehículos, lo que provocó importantes demoras en la circulación sobre ese tramo de la ruta, que por la reiteración de los accidentes ha costado muertes .

NA/HB