Final de la Copa del Mundo: por qué el fútbol nos une más allá del resultado

No voy a hablar de tácticas, alineaciones ni quién juega mejor. No soy la indicada. Pero hay algo en esta final del Mundial que trasciende cualquier análisis deportivo. Algo que, como psicopedagoga y observadora de la conducta humana, me obsesiona.

Argentina y España se enfrentan mañana. Pero, en realidad, el verdadero partido ya comenzó hace semanas, en cada bar, en cada casa, en cada pantalla encendida. Y este partido no se juega con la pelota: se juega con la necesidad de encontrarnos.

Vivimos en la Argentina de las grietas profundas, de los desencuentros cotidianos, de las crisis que parecen no tener fin. La bronca, el cansancio y la desconfianza suelen ser el clima de fondo en nuestras conversaciones. Y, sin embargo, cuando el himno suena o cuando un pase de Messi atraviesa una defensa, por un instante, las grietas se cierran. No porque los problemas desaparezcan, sino porque algo más grande los desplaza: la necesidad de ser parte de un “nosotros”.

El fútbol, en ese sentido, no es solo un deporte. Es el evento mediático global más importante de la historia de los medios. Cada Mundial supera en audiencia al anterior, sistemáticamente. Pero más allá de los números, lo que realmente importa es lo que ocurre en el tejido social: millones de personas que, durante 90 minutos, sincronizan sus latidos. Y eso, querido lector, no es magia: es neurociencia pura.

Desde la neuroeducación, sabemos que el cerebro humano está diseñado para la conexión. Cuando compartimos una emoción intensa con otros, se activan las neuronas espejo, se libera oxitocina (la hormona del vínculo) y nuestras ondas cerebrales tienden a alinearse. Esa sensación de energía y unión que aparece en un estadio, pero también en un bar lleno o en una casa con amigos, tiene un nombre: efervescencia colectiva.

Y este fenómeno, en un país como el nuestro, adquiere una potencia única. Porque, en medio de las divisiones, el fútbol nos recuerda que podemos abrazarnos, que juntos somos más fuertes y que la pasión compartida tiene el poder de disolver, aunque sea por un rato, las distancias que nos separan.

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Pero hay algo aún más profundo. Más allá de si ganamos o perdemos, los jugadores argentinos, y especialmente la magia de Messi, nos han regalado algo que vale más que cualquier copa: un manual de vida en movimiento.

Nos enseñaron que el éxito no es un atajo, sino sinónimo de esfuerzo y resiliencia. Que el talento sin constancia y voluntad es solo una promesa incumplida. Que las críticas no merecen ser el centro de la escena y que, después de un error, siempre nos podemos levantar. Pero, sobre todo, nos mostraron que no se juega solo.

Ese liderazgo positivo que ejerce Messi, conteniendo, organizando, respetando los roles de cada uno, celebrando los logros ajenos como propios, es la mejor pedagogía que existe. No hay teoría del aprendizaje que supere el ejemplo de un capitán que no mira el reloj, que no se guarda la pelota, que hace jugar a los demás y que, cuando el equipo lo necesita, aparece. Eso, en las aulas y en las mesas de cada casa, es oro puro.

Vivimos en una época hiperconectada, pero paradójicamente, cada vez coincidimos menos. Vemos series a destiempo, escuchamos música con auriculares, trabajamos desde casa y respondemos audios cuando podemos. Todo muy eficiente, todo muy cómodo, pero cada vez más solitario.

El fútbol, o cualquier gran evento colectivo, nos devuelve algo esencial: la sincronía. Ese momento en el que varias personas resetean digitalmente y dejan en pausa sus mundos privados y prestan atención a lo mismo. No hace falta una conversación profunda ni una terapia de vínculo. Basta con estar. Con cantar juntos, con decepcionarse al unísono, con celebrar en coro.

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No necesitamos una final del Mundial para recordar que somos seres vinculares y de encuentro. Pero sí necesitamos más excusas para salir de nuestro pequeño mundo privado y recordar que, en el fondo, somos un “nosotros” que late al mismo ritmo.

Por eso, más allá del resultado, te invito a preguntarte: ¿Qué rituales compartidos existen en tu vida, aunque parezcan pequeños o poco importantes? ¿Qué actividad disfrutas a solas que podría transformarse en experiencia colectiva? ¿A quién podrías proponerle una excusa sencilla para coincidir esta semana, sin más motivo que el de estar?

Porque el verdadero campeonato no se define en el alargue. Se define en cada abrazo, en cada “¿dónde lo ves?”, en cada silla que se suma a la mesa. Y eso, querido lector, no lo decide el árbitro: lo decidimos nosotros, cada vez que elegimos coincidir.

El resultado del partido será efímero. Quedará en la memoria de los estadios y en las estadísticas. Pero lo que verdaderamente perdura es la lección que estos jugadores nos dejaron: que el éxito se construye con empatía, con cohesión y con creatividad colectiva. Que el liderazgo no es un título, sino una forma de estar. Y que, en medio de la tormenta, siempre podemos elegir mirar hacia el mismo lado.

Porque, al final del día, el fútbol es solo una excusa. La verdadera final, la que jugamos todos los días, es la de sostenernos, la de encontrarnos, la de recordarnos que, a pesar de todo, seguimos siendo un equipo.

Mariana Savid Saravia

Psicopedagoga miembro de Fundación Lea y especialista en Neuroeducación.