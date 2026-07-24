El patentamiento de automóviles sufrió una caída del 15,1% en la comparación interanual en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). En tanto, en el acumulado de los primeros seis meses del año (enero-junio) se presenta una baja del 9,3% respecto al mismo período del año pasado.

En la medición desestacionalizada, en junio de 2026 los patentamientos tuvieron una variación positiva del 2,3% respecto al mes anterior mientras que el índice tendencia-ciclo mostró una variación negativa del 0,7% respecto al mes anterior.

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En cuanto al total de patentamientos de vehículos, se registraron un total de 364.433, con una suba de 13,6% en la comparación interanual y un aumento de 16,9% en el acumulado del año

Los patentamientos del mes

En junio se registraron 31.127 patentamientos de automóviles en el total del país, lo que representa una baja de 15,1% respecto a igual mes del año anterior. De ese total, el 15,2% corresponde a automóviles nacionales y el 84,8%, a importados.

Por otra parte, el índice de patentamientos de motovehículos muestra una suba de 50,0% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-junio de 2026 presenta un incremento de 45,0% respecto a igual acumulado del año anterior. Así, se registraron 69.439 patentamientos de motovehículos en el total del país. De ese total, el 96,7% corresponde a motovehículos nacionales y el 3,3%, a importados.

Respecto a los vehículos de transporte y carga, se registró una leve mejora de 1,5% interanual, aunque el acumulado del año sigue siendo negativo (-9,8%). La suba mensual desestacionalizada de 13,1% podría anticipar una recuperación gradual de la inversión y la logística, aunque todavía no alcanza para revertir la tendencia del semestre.

Por último, en cuanto a los vehículos acoplados y maquinaria, los patentamientos de acoplados crecieron 15,9% interanual, acumulando un avance de 6,1% en el año. Es una señal positiva para el sector agropecuario y de transporte, aunque aún se observa cierta volatilidad en la inversión productiva.

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Desde el CEPEC comentaron: "El informe muestra una evidencia de que la estabilidad macroeconómica y la desaceleración de la inflación comienzan a traducirse en una recuperación del consumo durable, especialmente en los segmentos de menor valor como las motos. Sin embargo, la fuerte caída en los patentamientos de automóviles y el predominio de unidades importadas muestran que la recuperación todavía no es homogénea y que la producción industrial nacional continúa enfrentando desafíos".

Y agregan: "El informe deja una señal alentadora para el consumo, pero todavía no confirma una recuperación generalizada de la inversión. Los próximos meses serán clave para determinar si la mejora observada en algunos rubros logra extenderse al resto de la economía".

Desde ACARA destacan que el segundo semestre será mejor

En su informe mensual, la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), informó que el número de vehículos patentados durante junio de 2026 ascendió a 45.995 unidades, lo que representa una baja del 12,8% interanual, ya que en junio de 2025 habían registrado 52.730 unidades. Si la comparación es contra mayo, se observa una suba del 7,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.920 unidades.

De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades, esto es un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 326.549 vehículos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, comentó: "La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte. Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado".

Y agregó: "Las herramientas clave que necesitamos para que suceda son la financiación a largo plazo, a la baja, o a tasa cero, y también el sinceramiento de precios e impuestos. Lo más relevante es que las cifras de junio ya muestran una recuperación contra mayo y es de esperar que de aquí a fin de año tengamos un segundo semestre mejor que el primero y en crecimiento, impulsado por verdaderas oportunidades para que los clientes pueden aprovechar.", completó Beato.