El mercado de motos cerró el primer semestre de 2026 con una fuerte expansión y volvió a confirmar un cambio de fondo en la movilidad argentina: para una parte creciente de los hogares, la moto dejó de ser sólo un vehículo recreativo o de trabajo y pasó a ser una alternativa concreta frente al costo de trasladarse todos los días.

Según datos de la Cámara de Fabricantes de Motovehículos (CAFAM), entre enero y junio del 2026 se patentaron 443.000 unidades, un salto del 43,55% interanual frente a las 308.599 motos registradas en el mismo período de 2025. Sólo en junio, los patentamientos llegaron a 68.340 unidades, con una mejora del 41,56% contra las 48.276 del mismo mes del año pasado.

En un año de consumo deprimido y el crecimiento del sector tiene una explicación que va más allá de la recuperación del poder adquisitivo. En un contexto en el que mantener un auto implica combustible, seguro, patente, cochera y costos de mantenimiento cada vez más altos, la moto aparece como una solución mucho más barata para resolver traslados cotidianos. Es una movilidad de bajo costo de entrada, menor gasto operativo y mayor flexibilidad, especialmente en zonas donde el transporte público no alcanza o no conecta bien.

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La radiografía del semestre muestra que el crecimiento está concentrado en los modelos más accesibles. Las motos de 101 a 250 cc representaron el 92,59% de los patentamientos del período, con 404.229 unidades. Muy por detrás quedaron las de 251 a 500 cc, con 23.538 unidades, y las de 501 a 800 cc, con 8.792.

El dato confirma que el corazón del mercado está en la baja cilindrada: unidades más económicas, de menor consumo y pensadas para el uso diario, ya sea para ir a trabajar, estudiar, hacer repartos o cubrir trayectos donde el transporte público no resulta eficiente.

También pesa fuerte la producción local. En el primer semestre, el 97,04% de las motos patentadas fueron de origen nacional, con 429.869 unidades, mientras que las importadas explicaron apenas el 2,96%, con 13.131 unidades. En junio, la relación se mantuvo prácticamente igual: 66.151 motos nacionales contra 2.189 importadas.

Por categoría, las Cub Underbone fueron las más vendidas del semestre, con 268.811 unidades, equivalentes al 61,64% del total. Le siguieron las Street, con 80.220 unidades; las On-Off, con 72.324; y los Scooters, con 14.767. En junio, el liderazgo de las Cub Underbone fue todavía más marcado: alcanzaron 42.444 patentamientos, el 63,12% del total mensual.

La moto como termómetro del bolsillo

El avance de las motos también puede leerse como un indicador del poder adquisitivo y de las estrategias de consumo de los hogares. Cuando el auto se vuelve más difícil de comprar y más caro de sostener, la moto gana atractivo por precio, consumo y mantenimiento. En muchos casos, no compite directamente con el auto cero kilómetro, sino con el transporte público, el auto usado o incluso con la necesidad de sumar una herramienta de trabajo.

Ese comportamiento se ve con claridad en la composición del mercado: no crecen principalmente los modelos de alta gama, sino los vehículos de entrada, pensados para resolver movilidad básica. La demanda se concentra en unidades chicas, nacionales y de uso intensivo. Es decir, la moto que se compra para moverse, trabajar y ahorrar tiempo.

Federico Vacas, presidente de CAFAM, sostuvo que “los números del primer semestre de 2026 reflejan un mercado dinámico y en franca expansión”. Para el directivo, el crecimiento del 43,55% interanual “no solo habla de una recuperación, sino de un cambio estructural en los hábitos de movilidad”.

Radiografía federal: dónde se patentan más motos

La expansión del mercado tiene una fuerte impronta federal. En junio, la provincia de Buenos Aires concentró el mayor volumen de patentamientos, con 19.810 unidades, equivalentes al 28,99% del total nacional. Detrás se ubicaron Santa Fe, con 6.816 unidades y una participación del 9,97%, y Córdoba, con 5.728 unidades, el 8,38%.

Pero uno de los datos más relevantes aparece en el norte del país. Tucumán registró 4.683 unidades en junio, con el 6,85% del mercado, y Chaco alcanzó 4.632 patentamientos, el 6,78% del total. Son provincias donde la moto tiene un rol clave para resolver problemas de conectividad, distancias cortas y medias, y limitaciones del transporte público.

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Vacas destacó justamente ese punto: “Que provincias como Tucumán y Chaco muestren participaciones tan significativas en el mercado nacional es un indicador de que la moto está resolviendo problemas de traslado de muchas personas. Esto no es un fenómeno porteño, sino un fenómeno argentino”.

El dato permite entender mejor la naturaleza del boom. La moto crece en los grandes centros urbanos, pero también en zonas donde cumple una función social y económica más directa: conecta barrios, pueblos, trabajos, comercios y actividades que no siempre tienen una alternativa eficiente de transporte.

El salto en ventas muestra que, si la moto se consolida como una de las principales respuestas de movilidad, también crecen los desafíos en seguridad vial, financiamiento, infraestructura y capacitación de conductores. El sector muestra dinamismo, pero esa expansión exige políticas acordes a un parque cada vez más numeroso.

Por ahora, los datos muestran un mercado que acelera por precio, necesidad y practicidad. La moto se convirtió en una respuesta concreta para miles de argentinos que buscan moverse con menos costo. En esa clave, el crecimiento del primer semestre no sólo habla de ventas: también refleja cómo se reorganiza la movilidad cotidiana cuando el bolsillo manda.

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