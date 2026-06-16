La compañía tecnológica china Yueban presentó el primer inodoro autónomo autoconducible del mundo, un dispositivo diseñado para trasladarse de forma directa hacia la posición del usuario. El lanzamiento formal del robot se realizó en el marco de la Exposición Internacional de Cuidado de Ancianos, Dispositivos de Asistencia y Medicina de Rehabilitación de Shanghái.

El aparato fue bautizado oficialmente como Xiaoban, una expresión que en su traducción al español significa "Pequeño Compañero". De acuerdo con los datos técnicos provistos por la empresa fabricante, el dispositivo ya se encuentra disponible comercialmente en el mercado asiático por un valor de 28.999 yuanes, una cifra que equivale aproximadamente a unas 3.200 libras esterlinas.

Los ingenieros de la firma asiática explicaron que el objetivo principal de este desarrollo consiste en asistir a personas mayores o ciudadanos que viven con discapacidades motrices severas. El propósito central es aportar una herramienta tecnológica que reduzca la dependencia directa de un cuidador humano para realizar las necesidades biológicas básicas dentro del hogar.

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Cómo funciona el nuevo inodoro autónomo

Para su funcionamiento logístico, el inodoro inteligente opera mediante un control remoto de botones grandes adaptados para la tercera edad o a través de comandos de voz. El sistema de reconocimiento de voz posee la ventaja operativa de funcionar de manera offline, lo que garantiza el servicio autónomo e impide que el robot quede inactivo si se interrumpe la conexión a internet.

Una vez que el dispositivo recibe la orden de asistencia, se desplaza hacia el usuario utilizando un avanzado Sistema de Evitación de Obstáculos 3D con IA. Para trazar el mapa de navegación del hogar en tiempo real, la estructura combina tecnología de sensores LiDAR y ultrasonido, lo que le permite esquivar objetos cotidianos distribuidos en el suelo.

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La empresa fabricante remarcó que el diseño prescinde totalmente de cámaras de video para guiar su rumbo por las habitaciones. Esta decisión de ingeniería biomédica se implementó con el objetivo estricto de resguardar la privacidad absoluta de los usuarios durante el traslado y la utilización del sanitario móvil.

Funciones de higienización y vaciado automático

En lo que respecta a las funciones sanitarias posteriores al uso, el sistema incluye un bidét de agua tibia y un mecanismo de secado por aire. Inmediatamente después, el robot activa un sistema de desinfección por luz ultravioleta (UV) y un escudo de espuma combinado con un filtro de carbón activado de alta densidad para neutralizar por completo los malos olores.

Al finalizar el proceso, el usuario solo debe descender y ordenar al robot que regrese de manera autónoma a su estación de acoplamiento central. Dicha base de recarga puede conectarse directamente a la red de plomería del hogar, donde los desechos son procesados por una trituradora de bajo ruido antes de ser expulsados definitivamente hacia el sistema cloacal exterior.

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En el caso de que la vivienda no cuente con la adaptación técnica de la base fija, los diseñadores demostraron que el dispositivo puede vaciar los residuos de forma directa sobre un inodoro convencional. Para lograrlo, el robot despliega un brazo articulado plegable y eyecta el contenido de manera higiénica mediante una boquilla extensible especial.

Tras completar la descarga de los fluidos, el artefacto ejecuta un protocolo completo de limpieza interna con chorros de agua a presión. Aunque el invento fue concebido para aliviar la carga laboral de los asistentes sociales en China, su presentación generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde usuarios destacaron su potencial uso en otros segmentos.

Hasta el momento, la firma tecnológica asiática no confirmó si contempla una estrategia de exportación global o si planea lanzar comercialmente el dispositivo sanitario autónomo en los mercados de Occidente en el corto plazo.

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