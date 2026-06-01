Cayó la venta de autos en mayo un 25% interanual: cuáles fueron los 10 vehículos más vendidos

El patentamiento de autos cayó 25,6% interanual durante mayo y llegó a 41.921 unidades, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). En medio de un mercado más cauteloso y con menor nivel de operaciones, la Toyota Hilux volvió a quedarse con el primer lugar entre los modelos más vendidos del mes.

El dato de mayo marcó una fuerte baja frente al mismo mes de 2025, cuando se habían registrado 56.319 vehículos. Es decir, se patentaron 14.398 unidades menos que un año atrás. En la comparación contra abril, el retroceso fue del 12,2%, ya que el mes anterior se habían patentado 47.564 rodados.

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Con este resultado, en los primeros cinco meses de 2026 se patentaron 247.187 unidades, lo que representa una caída del 9,7% frente al mismo período de 2025, cuando se habían registrado 273.819 vehículos.

En ese escenario, el presidente de ACARA, Sebastián Beato, sostuvo que “el mercado automotor continuó en mayo con una clara desaceleración interanual” y advirtió que “la demanda se mantiene con cautela y muy selectiva al momento de concretar las operaciones”.

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El liderazgo del mes quedó en manos de la Toyota Hilux, con 2.309 unidades patentadas. En segundo lugar se ubicó la Ford Ranger, con 1.672 unidades, mientras que el Fiat Cronos completó el podio con 1.627 patentamientos.

El ranking de modelos más vendidos de mayo quedó conformado de la siguiente manera:

Toyota Hilux: 2.309 unidades Ford Ranger: 1.672 unidades Fiat Cronos: 1.627 unidades Ford Territory: 1.589 unidades Peugeot 208: 1.279 unidades Volkswagen Amarok: 1.172 unidades Chevrolet Onix: 1.156 unidades Toyota Yaris Cross: 1.034 unidades Chevrolet Tracker: 1.006 unidades Volkswagen Tera: 987 unidades

El listado muestra una fuerte presencia de pick ups y SUV entre los modelos más elegidos.

Además de la Hilux y la Ranger, también aparece la Volkswagen Amarok dentro del top ten. En paralelo, modelos como Ford Territory, Toyota Yaris Cross, Chevrolet Tracker y Volkswagen Tera reflejan el peso creciente de los utilitarios deportivos en las decisiones de compra.

Toyota volvió a liderar entre las marcas

Entre las automotrices, Toyota volvió a encabezar el ranking mensual con 5.760 unidades vendidas. Detrás se ubicó Volkswagen, con 4.954 patentamientos, y Fiat completó el podio con 4.607 unidades.

Más atrás aparecieron Ford, con 4.030 vehículos; Chevrolet, con 3.438; Renault, con 2.508; Peugeot, con 2.506; BYD, con 1.701; Citroën, con 1.379; y Jeep, con 914 unidades.

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La presencia de BYD entre las diez marcas más vendidas confirma también un cambio en la composición del mercado.

Beato señaló que “ha cambiado la composición del mercado con la llegada de nuevas marcas y modelos que hoy despiertan la atención del público y han generado una oferta muy amplia y competitiva”.

Un mercado con más competencia y menor demanda

Desde ACARA remarcaron que la caída en los patentamientos se da en un contexto de mayor competencia, pero también de una demanda más prudente. Para las concesionarias, el desafío pasa por sostener el nivel de actividad en un escenario de menores ventas, mayor presión sobre los márgenes y consumidores que analizan con más detalle cada decisión de compra.

Beato apuntó también contra la carga impositiva, las tasas de financiación y los costos bancarios. Según el titular de ACARA, la carga impositiva “sigue siendo mayor al 50% del costo de un vehículo”, mientras que las tasas de financiación “necesitamos que sigan a la baja”.

“Son aspectos que se vuelven vitales en momentos donde hay menor venta y más competencia y donde sostener nuestras estructuras se vuelve más difícil”, afirmó.

En ese contexto, el dirigente sostuvo que las concesionarias buscan acompañar al cliente con promociones, alternativas de financiación y mayor previsibilidad. “Hoy se analiza quién está detrás de cada marca, quién la importa y quién respondería en caso de cualquier problema en la postventa”, remarcó.

La foto de mayo deja así un mercado en baja, pero con cambios en la competencia interna: Toyota conserva el liderazgo general y la Hilux se mantiene como el modelo más patentado, mientras las nuevas marcas y los SUV ganan espacio en un sector que intenta sostener ventas con promociones y financiamiento.

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