Temporal en Chile pone en riesgo la producción de cobre de Lundin en Caserones

Lundin Mining Corp. informó que podría tardar entre dos y tres semanas en reanudar las operaciones en una de sus principales minas de cobre en Chile, después de que las fuertes tormentas dañaran parte de su infraestructura.

Las intensas lluvias y nevadas de la semana pasada dañaron dos torres de la línea eléctrica que abastece a la mina Caserones, que permanece sin suministro eléctrico desde el 18 de julio, informó la empresa con sede en Vancouver en un comunicado publicado este lunes. Equipos especializados ya fueron desplegados para reparar los daños, mientras las vías de acceso se reabren de forma gradual.

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La interrupción del suministro podría traducirse en una pérdida de alrededor de 10.000 toneladas de producción de cobre, lo que pondría en riesgo la previsión anual de Caserones, de entre 130.000 y 140.000 toneladas, a menos que la producción logre recuperarse durante el cuarto trimestre, señalaron los analistas de Bloomberg Intelligence Alon Olsha y Salma Belmaachi en una nota publicada el lunes.

Chile continúa recuperándose de las mortíferas lluvias invernales que hicieron crecer los ríos y provocaron deslizamientos de tierra durante varios días, mientras las cuadrillas despejan los tramos bloqueados de la principal carretera del país en las regiones del centro-norte, habitualmente áridas. Las tormentas también provocaron interrupciones temporales en operaciones de Teck Resources Ltd., Codelco y Antofagasta Plc.