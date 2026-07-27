Megaacuerdos de Nvidia reavivan temores por el financiamiento circular en la IA

Nvidia Corp. está trabajando en una nueva ronda de acuerdos de infraestructura para inteligencia artificial con un valor potencial superior a US$750.000 millones, acelerando una racha de inversiones que, según los escépticos, está inflando artificialmente la demanda y las valoraciones en toda la industria.

Una iniciativa de inteligencia artificial con SK Group, matriz del fabricante surcoreano de chips SK Hynix Inc., presentada el viernes por la noche, tiene un valor superior a US$500.000 millones, informó Nvidia. La empresa más valiosa del mundo también mantiene conversaciones para otorgar una garantía de hasta US$250.000 millones que ayudaría a OpenAI a arrendar capacidad informática en un proyecto de centro de datos en Estados Unidos, en lo que sería una de las mayores operaciones de financiamiento del fabricante de chips con uno de sus clientes.

Aunque desde hace meses los críticos advierten sobre la naturaleza circular de este tipo de acuerdos —las empresas que Nvidia financia y en las que invierte suelen comprar o utilizar sus chips—, el ritmo de estas operaciones no deja de acelerarse. El riesgo es que estas transacciones generen incentivos distorsionados para los negocios en múltiples industrias, fomenten malas decisiones y amplifiquen las pérdidas si la demanda de inteligencia artificial no alcanza las elevadas expectativas. Además, Nvidia también mantiene conversaciones para financiar compras de chips de OpenAI por US$350.000 millones para el proyecto en Estados Unidos, según una persona familiarizada con el asunto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Modelos de OpenAI hackearon por error los sistemas de otra compañía

“Si bien las inversiones y asociaciones de Nvidia refuerzan la confianza en la expansión de la infraestructura de inteligencia artificial a largo plazo, los inversionistas siguen preocupados por el financiamiento circular”, dijo Gary Tan, gestor de portafolio de Allspring Global Investments. “Cada vez se utiliza más capital para financiar a futuros clientes y despliegues de infraestructura de inteligencia artificial”.

Los últimos movimientos del principal fabricante de procesadores para inteligencia artificial se suman a la ola de acuerdos que la compañía ha impulsado durante los últimos años en todo el ecosistema. Nvidia ha tomado participaciones en desarrolladores como OpenAI y en fabricantes de chips como Marvell Technology Inc., con el objetivo de impulsar el crecimiento de toda la industria.

Otros actores del sector están optando por estructuras similares. Google, cuyo portafolio de inteligencia artificial incluye Gemini, acordó respaldar los pagos de arrendamiento de cinco centros de datos para Anthropic PBC, ayudando al rival de OpenAI a obtener un financiamiento equivalente a US$35.000 millones.

Estas transacciones han dejado a muchas empresas de inteligencia artificial cada vez más interconectadas, exponiendo a la industria a riesgos sistémicos. Entre las principales preocupaciones también figura el aumento de los niveles de endeudamiento, ya que muchas compañías recurren a más deuda para financiar proyectos de centros de datos y chips.

Como parte del acuerdo entre Nvidia y SK Group, las compañías colaborarán para construir más de dos gigavatios de centros de datos para inteligencia artificial en la península de Corea. Esa capacidad equivale aproximadamente a la energía necesaria para abastecer a 1,5 millones de hogares. La primera de estas denominadas fábricas de inteligencia artificial, construida por SK Telecom Co., comenzará a operar el próximo año.

“Esta es la edad dorada para Corea”, afirmó el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en una entrevista con Bloomberg Television. “Su industria de semiconductores está en auge. Su sector industrial también está en auge. Es un país con la capacidad de ayudar al mundo a desarrollar la infraestructura para la inteligencia artificial”.

Un posible acuerdo que se negocia con OpenAI ayudaría al creador de ChatGPT a arrendar un complejo de 10 gigavatios y US$500.000 millones que una filial de SoftBank Group Corp. desarrolla en Ohio, según personas familiarizadas con el asunto. Nvidia podría otorgar una garantía de hasta US$250.000 millones al laboratorio de inteligencia artificial y también estudia financiar compras de OpenAI por US$350.000 millones, indicó una de las personas. Las negociaciones se encuentran en una etapa inicial y podrían fracasar o modificarse las condiciones del financiamiento, agregaron.

“Que Nvidia garantice una mayor parte de la deuda de centros de datos de OpenAI profundiza un esquema de financiamiento de proveedores que ya está bajo escrutinio”, afirmó Billy Leung, estratega de inversiones de Global X Management. “Es tanto un recordatorio de las tensiones de financiamiento de la expansión de la inteligencia artificial como una señal de demanda”.

Si se concreta, el respaldo de Nvidia podría ayudar a disipar las preocupaciones de los acreedores sobre la posibilidad de extender financiamiento a una empresa privada y que aún no es rentable como OpenAI, ante sus crecientes necesidades de capacidad informática.

También favorecería la ambición del fundador de SoftBank, Masayoshi Son, de desempeñar un papel central en el desarrollo de la inteligencia artificial. Al igual que ocurre con las operaciones altamente apalancadas de centros de datos, el negocio de SoftBank depende cada vez más de que continúe el auge del gasto en inteligencia artificial. Gran parte de las ganancias del grupo japonés dependen ahora del aumento en la valoración de OpenAI y de las perspectivas de una eventual oferta pública inicial de gran magnitud.

SoftBank ha comprometido casi US$65.000 millones en inversiones en OpenAI hasta octubre y ha firmado un préstamo puente por US$40.000 millones —uno de los mayores de la historia en Asia-Pacífico— para financiar esa inversión. Sin embargo, la creciente apuesta del grupo y su dependencia de una empresa sobre la que tiene un control limitado están generando inquietud entre los inversionistas.

Para Nvidia, estrechar la relación con SK Group también ayudará a mejorar su acceso a chips de memoria. La unidad Hynix de ese conglomerado y Samsung Electronics Co. son los dos mayores proveedores de estos componentes esenciales, cuya oferta sigue siendo limitada debido a la expansión mundial de los centros de datos para inteligencia artificial. Nvidia ayudará a Hynix a diseñar futuras memorias de gran ancho de banda, lo que contribuirá a garantizar el suministro.

El valor superior a US$500.000 millones del acuerdo incluye tanto el dinero que Nvidia destinará a comprar chips de memoria como las adquisiciones que realizará SK Group de las supercomputadoras de Nvidia, explicó Huang. “Entre ambos vamos a generar negocios por medio billón de dólares”, afirmó.

Las inversiones de Nvidia

El viernes por la noche, Nvidia también anunció una inversión de US$1.000 millones en Naver Corp. para ayudar a financiar un centro de datos de inteligencia artificial en construcción en Corea del Sur. Los recursos permitirán que Naver, proveedor de internet y servicios en la nube, más que triplique el tamaño de la instalación. El complejo, desarrollado junto con Brookfield Corp., utilizará hardware de inteligencia artificial de Nvidia. Las acciones de Naver se dispararon más de 8% en Seúl.

Huang ha defendido que las inversiones de Nvidia en empresas como OpenAI y Anthropic no solo benefician al negocio de la compañía, sino que también generan retornos financieros. Nvidia también ha invertido en operadores de centros de datos como IREN Ltd., CoreWeave Inc. y Nebius Group NV. En conjunto, la empresa ha anunciado este año acuerdos similares por más de US$540.000 millones, sin incluir el posible nuevo convenio con OpenAI.

Huang ha rechazado la idea de que estos acuerdos sean de naturaleza circular, pese a que respaldan precisamente a las empresas que figuran entre los principales compradores de sus chips.

“Representa un porcentaje pequeño del dinero que finalmente tienen que recaudar”, dijo sobre la inversión en CoreWeave realizada en enero. “La idea de que esto sea circular es ridícula”.